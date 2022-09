Sensore di presenza umana Aqara FP1 Rilevatore di presenza umana Zigbee 3.0 ad alta precisione Smart Home Il corpo umano esiste Supporto sensore Apple Homekit

Aqara Sensore di Presenza Umana FP1 Smart Corpo Umano Esiste Sensore ZigBee 3.0 Connessione Smart Home Per APP Aqara casa/homekit

1) Supporta solo Aqara Home e Apple Homekit

2)Quando ci si connette ad Apple Homekit, i tipi di azione di supporto hanno delle restrizioni.

3) Deve funzionare con i gateway Zigbee 3.0.

4) Alimentato tramite USB 5V 1A.

Sensore di presenza umana aqara FP1 L’utilizzo di onde millimetriche può rilevare movimenti sottili, rilevare in modo intelligente varie direzioni di movimento umano e distanze ravvicinate. Non solo è in grado di rilevare esseri umani statici, ma anche di rilevare la direzione dell’azione, la distanza è vicina e persino il posizionamento nello spazio

1) APP di supporto: aqara Home APP, Apple HomeKit

2) Gateway di supporto: gateway E1, gateway M1S, gateway M2, compagno di condizionatore d’aria P3, compagno di condizionatore d’aria (versione aggiornata), smart camera G3 (versione gateway), smart camera G2H (versione gateway), presa a muro intelligente (versione gateway) , Jiyue Smart Panel S1

3)Adatta al sistema di telefonia mobile: Android/iOS

Perché scegliere Zigbee?

1) Consumo energetico estremamente basso: rispetto ad altri protocolli come WIFI, Bluetooth, Zigbee adotta un consumo energetico estremamente basso, una batteria a bottone può funzionare per 2-5 anni

2) Ritardo ultra-basso, ritardo elevato, eccellente capacità di rete

3) Elevata sicurezza e privacy: può evitare efficacemente il cracking tecnico

Specifiche

Modello del prodotto: RTCZCGQ11LM

Connessione wireless: Zigbee 3.0

Ingresso nominale: USB 5V1A

Temperatura di lavoro: -10~40 gradi C

Umidità di lavoro: 0~95% RH, senza condensa

Sensore di presenza umana FP1 * 1,

Cavo di ricarica USB * 1,

manuale * 1