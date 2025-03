Seno denso, la mammografia non è sufficiente

La mammografia potrebbe non essere sufficiente per la prevenzione del tumore al seno in presenza di seno denso, che presenta problematiche all’esame mammografico. È consigliato di effettuare esami aggiuntivi come la risonanza magnetica con contrasto, come ha sottolineato il presidente dell’Eusob, Michael Fuchsjager, durante il Congresso europeo di radiologia ECR 2025 a Vienna.

La densità del seno, secondo la Fondazione Umberto Veronesi, dipende dalla composizione del tessuto mammario, che è costituito principalmente da tessuto adiposo e tessuto fibroghiandolare, quest’ultimo rappresentato da ghiandole e tessuto connettivo. Un seno denso presenta oltre il 50% di tessuto fibroghiandolare rispetto al tessuto adiposo.

Per quanto riguarda la diagnosi precoce, si pone il problema dei tempi lunghi per richiedere una risonanza magnetica attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. Si suggerisce l’opportunità di includere questo test nel programma di screening per le donne considerate a rischio.

Attualmente, l’AIRC – Fondazione per la Ricerca sul Cancro – raccomanda che la prevenzione del tumore al seno inizi dai 25 anni. Si consiglia l’autopalpazione e mammografie biennali a partire dai 45-50 anni. Nelle donne più giovani, ecografie e mammografie vengono eseguite solo se necessario.