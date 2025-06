Posizione aperta: Senior UI/UX Designer

Descrizione del lavoro:

Siamo alla ricerca di un Senior UI/UX Designer esperto, pronto a unirsi al nostro team dinamico. In questo ruolo, collaborerai con team multifunzionali, inclusi sviluppatori, product manager e gruppi di R&D, per progettare interfacce utente per sistemi HMI, applicazioni mobile e web, garantendo un’esperienza utente fluida e intuitiva, allineata alla nostra strategia multi-brand.

Responsabilità principali:

Sviluppare wireframe, mockup e prototipi interattivi.

Collaborare attivamente con team tecnico e di prodotto per implementare soluzioni design-driven.

Realizzare interfacce utente di alta qualità, che soddisfino le esigenze degli utenti e gli obiettivi di business.

Requisiti:

Esperienza comprovata nel design UI/UX, preferibilmente in contesti multi-brand.

Ottima conoscenza di strumenti di design come Sketch, Figma, Adobe XD.

Capacità di lavorare in team e di gestire progetti in modo autonomo.

Forte comprensione dei principi di usabilità e accessibilità.

Se sei appassionato di design e sei pronto a portare la tua carriera al livello successivo, candidati ora per unirti al nostro team e contribuire a creare esperienze utente straordinarie!