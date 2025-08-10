36.9 C
Lavoro

Senior Talent Acquisition – Milano

Descrizione Posizione: Senior Talent Acquisition

ADHR GROUP Agenzia per il lavoro Spa avvia la selezione di un/una HR Senior Talent Acquisition per supportare la nuova fase di sviluppo aziendale presso la Sede Direzionale di Castel Maggiore, Bologna. La figura ricercata sarà responsabile della gestione dell’intero processo di acquisizione talenti, collaborando con diverse funzioni aziendali per individuare e attrarre i migliori profili sul mercato.

Requisiti:

  • Esperienza consolidata in ambito Talent Acquisition, preferibilmente in contesti strutturati.
  • Conoscenza approfondita delle dinamiche di selezione e delle tecniche di recruiting.
  • Capacità di analizzare e comprendere le esigenze aziendali, creando strategie di attraction mirate.
  • Ottime doti relazionali e capacità di lavorare in team.
  • Competenza nell’utilizzo di strumenti e software dedicati al recruiting.

Vantaggi:

  • Opportunità di contribuire attivamente alla crescita e allo sviluppo strategico dell’azienda.
  • Lavoro in un ambiente dinamico e stimolante, che favorisce la professionalità e la carriera.
  • Possibilità di partecipare a progetti innovativi nel campo delle risorse umane.

Questa posizione si inserisce in un contesto di crescita, dove il contributo dell’HR Senior Talent Acquisition sarà fondamentale per il successo del piano di sviluppo aziendale di ADHR GROUP.

