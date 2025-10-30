Senior SEO Specialist a Milano: Sfrutta la tua esperienza per fare la differenza

Titolo lavoro: Senior SEO Specialist



Azienda: Webranking



Descrizione lavoro:

Cerchiamo un Senior SEO Specialist che gestisca relazioni strategiche con i clienti, servendo come punto di riferimento per tutte le esigenze SEO. Tra le responsabilità principali ci saranno la definizione di strategie ottimali, l’analisi delle performance e l’ottimizzazione dei contenuti web. È richiesta esperienza consolidata in SEO, competenze analitiche e capacità di lavorare in team. Offriamo un ambiente stimolante, opportunità di crescita professionale e accesso a corsi di formazione continua.



Località: Milano



Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:46:03 GMT

