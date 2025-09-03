Senior level Project Manager

Sede: Milano o Roma. Riporterai direttamente al Responsabile della Costruzione e avrai un ruolo chiave nella gestione dei progetti solari a media tensione (MV) dalla fase di pre-costruzione fino alla messa in servizio. Le dimensioni dei siti variano da 5MW a 10MW.
Responsabilità principali:
- Gestire le operazioni quotidiane del cantiere, garantendo il rispetto delle scadenze, della qualità, della sicurezza e del budget.
- Supervisionare subappaltatori, team di cantiere e partner di costruzione.
- Coordinare con i team di ingegneria, approvvigionamento e autorizzazioni.
- Monitorare i progressi e riferire regolarmente al Responsabile della Costruzione.
- Garantire la conformità alle normative italiane sulla costruzione e ai requisiti di connessione alla rete.
Requisiti:
- 5+ anni di esperienza nella costruzione di impianti solari fotovoltaici, idealmente in progetti di grande taglia.
- Solida conoscenza dei sistemi elettrici a media tensione.
- Esperienza presso un IPP.
- Fluente in italiano e inglese.
- Disponibilità a viaggiare verso i cantieri nel nord Italia.
Unisciti a noi in questa missione per contribuire alla transizione energetica in Italia. Invia la tua candidatura oggi stesso!
