Senior level Project Manager

Da StraNotizie
Un rispettato e strutturato IPP cerca un Project Construction Manager esperto per gestire la realizzazione di progetti solari fotovoltaici di grande taglia nel nord Italia.

Sede: Milano o Roma. Riporterai direttamente al Responsabile della Costruzione e avrai un ruolo chiave nella gestione dei progetti solari a media tensione (MV) dalla fase di pre-costruzione fino alla messa in servizio. Le dimensioni dei siti variano da 5MW a 10MW.

Responsabilità principali:

  • Gestire le operazioni quotidiane del cantiere, garantendo il rispetto delle scadenze, della qualità, della sicurezza e del budget.
  • Supervisionare subappaltatori, team di cantiere e partner di costruzione.
  • Coordinare con i team di ingegneria, approvvigionamento e autorizzazioni.
  • Monitorare i progressi e riferire regolarmente al Responsabile della Costruzione.
  • Garantire la conformità alle normative italiane sulla costruzione e ai requisiti di connessione alla rete.

Requisiti:

  • 5+ anni di esperienza nella costruzione di impianti solari fotovoltaici, idealmente in progetti di grande taglia.
  • Solida conoscenza dei sistemi elettrici a media tensione.
  • Esperienza presso un IPP.
  • Fluente in italiano e inglese.
  • Disponibilità a viaggiare verso i cantieri nel nord Italia.

Unisciti a noi in questa missione per contribuire alla transizione energetica in Italia. Invia la tua candidatura oggi stesso!


