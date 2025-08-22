Senior IT Consultant – Milano

- Progetti di trasformazione digitale
- IT governance
La figura sarà inserita in team multidisciplinari e si occuperà di:
- Gestire iniziative complesse end-to-end
- Contribuire alla definizione strategica
Se sei interessato/a, candidati ora!
