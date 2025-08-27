Senior IT Consultant – Milano

- Progetti di trasformazione digitale
- IT governance
La figura sarà inserita in team multidisciplinari e si occuperà di:
- Gestione end-to-end di iniziative complesse
- Contributo alla definizione strategica
Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!
