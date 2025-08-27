Senior IT Consultant – Milano

Offerte di Lavoro

Cerchiamo un/a Senior Consultant in ambito IT, con esperienza in:

  • Progetti di trasformazione digitale
  • IT governance

La figura sarà inserita in team multidisciplinari e si occuperà di:

  • Gestione end-to-end di iniziative complesse
  • Contributo alla definizione strategica

Se sei interessato/a, inviaci la tua candidatura!


Senior IT Consultant – Milano

Senior Consultant IT gestisce progetti di trasformazione digitale. Requisito: esperienza in IT governance. Beneficio: crescita professionale in contesti sfidanti.

Senior IT Consultant – Milano

Cercasi Senior Consultant IT per gestire progetti di trasformazione digitale. Richiesta esperienza in IT governance; beneficio: carriera in team multidisciplinari.

