Senior IT Consultant – Milano

Cerchiamo un/a Senior Consultant in ambito IT, con esperienza in:

  • Progetti di trasformazione digitale
  • IT governance

La figura sarà inserita in team multidisciplinari e si occuperà di:

  • Gestione end-to-end di iniziative complesse
  • Contributo alla definizione strategica

Se sei interessato/a, inviaci il tuo curriculum!


