Chi siamo
LUCA FALONI è un marchio di lusso italiano che fonde materiali pregiati e artigianato per creare essenziali moda maschile senza tempo. Offriamo un’esperienza di shopping unica e personalizzata, guidata da un impegno costante per la qualità e lo stile.
Panoramica della posizione
Come Senior Frontend Developer, avrai un ruolo cruciale nella creazione di esperienze digitali fluide. Utilizzerai la tua esperienza per innovare e migliorare la nostra presenza online, garantendo un percorso coinvolgente per i nostri clienti. Collaborerai con un team dinamico per spingere i limiti e plasmare il futuro dell’e-commerce di lusso.
Responsabilità
- Sviluppare interfacce utente complesse.
- Collegare le applicazioni a API.
- Risoluzione di bug frontend.
- Implementare nuove funzionalità frontend.
- Ottimizzare il codice per performance ed efficienza.
- Scrivere documentazione tecnica chiara.
Competenze e qualifiche richieste
- Eccellenti capacità di comunicazione in inglese (scritte e parlate).
- 3+ anni di esperienza nello sviluppo frontend.
- Capacità comprovata di costruire applicazioni web funzionali e user-friendly.
- Competenza in TypeScript, JavaScript ES6, HTML e CSS.
- Conoscenza di React, Next.js e Tailwind CSS.
- Esperienza con REST APIs e GraphQL.
- Eccellenti capacità di debugging.
- Familiarità con testing unitari, Git e strumenti CI/CD.
- Proficienza in Google Tag Manager (GTM) tracking.
- Forti capacità di problem-solving e attenzione ai dettagli.
Competenze e qualifiche preferite
- Esperienza nell’e-commerce.
- Portfolio tecnico che dimostri il tuo lavoro frontend.
- Forti capacità interpersonali e di comunicazione.
- Competenze professionali in italiano.
Benefici
- Salario competitivo e incentivi sulle vendite.
- Sconti sui prodotti LUCA FALONI.
- Opportunità di crescita all’interno di un marchio di moda di lusso.
- Ambiente di team collaborativo e di supporto.
- Esposizione al mondo della moda di lusso e dell’artigianato.
Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità e impegnati in pratiche prive di discriminazione. Se hai bisogno di un particolare accomodamento durante il processo di selezione, contattaci riservatamente.
Se sei interessato a entrare nel nostro team, inviaci la tua candidatura!
