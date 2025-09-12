Unisciti al nostro team come Senior Frontend Developer presso LUCA FALONI!

Chi siamo

LUCA FALONI è un marchio di lusso italiano che fonde materiali pregiati e artigianato per creare essenziali moda maschile senza tempo. Offriamo un’esperienza di shopping unica e personalizzata, guidata da un impegno costante per la qualità e lo stile.

Panoramica della posizione

Come Senior Frontend Developer, avrai un ruolo cruciale nella creazione di esperienze digitali fluide. Utilizzerai la tua esperienza per innovare e migliorare la nostra presenza online, garantendo un percorso coinvolgente per i nostri clienti. Collaborerai con un team dinamico per spingere i limiti e plasmare il futuro dell’e-commerce di lusso.

Responsabilità

Sviluppare interfacce utente complesse.

Collegare le applicazioni a API.

Risoluzione di bug frontend.

Implementare nuove funzionalità frontend.

Ottimizzare il codice per performance ed efficienza.

Scrivere documentazione tecnica chiara.

Competenze e qualifiche richieste

Eccellenti capacità di comunicazione in inglese (scritte e parlate).

3+ anni di esperienza nello sviluppo frontend.

Capacità comprovata di costruire applicazioni web funzionali e user-friendly.

Competenza in TypeScript, JavaScript ES6, HTML e CSS.

Conoscenza di React, Next.js e Tailwind CSS.

Esperienza con REST APIs e GraphQL.

Eccellenti capacità di debugging.

Familiarità con testing unitari, Git e strumenti CI/CD.

Proficienza in Google Tag Manager (GTM) tracking.

Forti capacità di problem-solving e attenzione ai dettagli.

Competenze e qualifiche preferite

Esperienza nell’e-commerce.

Portfolio tecnico che dimostri il tuo lavoro frontend.

Forti capacità interpersonali e di comunicazione.

Competenze professionali in italiano.

Benefici

Salario competitivo e incentivi sulle vendite.

Sconti sui prodotti LUCA FALONI.

Opportunità di crescita all’interno di un marchio di moda di lusso.

Ambiente di team collaborativo e di supporto.

Esposizione al mondo della moda di lusso e dell’artigianato.

Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità e impegnati in pratiche prive di discriminazione. Se hai bisogno di un particolare accomodamento durante il processo di selezione, contattaci riservatamente.

Se sei interessato a entrare nel nostro team, inviaci la tua candidatura!