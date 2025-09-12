22.5 C
Unisciti al nostro team come Senior Frontend Developer presso LUCA FALONI!

Chi siamo
LUCA FALONI è un marchio di lusso italiano che fonde materiali pregiati e artigianato per creare essenziali moda maschile senza tempo. Offriamo un’esperienza di shopping unica e personalizzata, guidata da un impegno costante per la qualità e lo stile.

Panoramica della posizione
Come Senior Frontend Developer, avrai un ruolo cruciale nella creazione di esperienze digitali fluide. Utilizzerai la tua esperienza per innovare e migliorare la nostra presenza online, garantendo un percorso coinvolgente per i nostri clienti. Collaborerai con un team dinamico per spingere i limiti e plasmare il futuro dell’e-commerce di lusso.

Responsabilità

  • Sviluppare interfacce utente complesse.
  • Collegare le applicazioni a API.
  • Risoluzione di bug frontend.
  • Implementare nuove funzionalità frontend.
  • Ottimizzare il codice per performance ed efficienza.
  • Scrivere documentazione tecnica chiara.

Competenze e qualifiche richieste

  • Eccellenti capacità di comunicazione in inglese (scritte e parlate).
  • 3+ anni di esperienza nello sviluppo frontend.
  • Capacità comprovata di costruire applicazioni web funzionali e user-friendly.
  • Competenza in TypeScript, JavaScript ES6, HTML e CSS.
  • Conoscenza di React, Next.js e Tailwind CSS.
  • Esperienza con REST APIs e GraphQL.
  • Eccellenti capacità di debugging.
  • Familiarità con testing unitari, Git e strumenti CI/CD.
  • Proficienza in Google Tag Manager (GTM) tracking.
  • Forti capacità di problem-solving e attenzione ai dettagli.

Competenze e qualifiche preferite

  • Esperienza nell’e-commerce.
  • Portfolio tecnico che dimostri il tuo lavoro frontend.
  • Forti capacità interpersonali e di comunicazione.
  • Competenze professionali in italiano.

Benefici

  • Salario competitivo e incentivi sulle vendite.
  • Sconti sui prodotti LUCA FALONI.
  • Opportunità di crescita all’interno di un marchio di moda di lusso.
  • Ambiente di team collaborativo e di supporto.
  • Esposizione al mondo della moda di lusso e dell’artigianato.

Siamo un datore di lavoro che offre pari opportunità e impegnati in pratiche prive di discriminazione. Se hai bisogno di un particolare accomodamento durante il processo di selezione, contattaci riservatamente.

Se sei interessato a entrare nel nostro team, inviaci la tua candidatura!


