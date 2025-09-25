Senior Controllo Qualità

Senior Control Quality Specialist (Food & Beverage)
LA TUA NUOVA AZIENDA
Il nostro cliente, una società leader globale nel settore Food & Beverage, è alla ricerca di un/una Senior Control Quality Specialist per i Prodotti Finiti.
IL TUO NUOVO RUOLO
Il candidato riporterà al Direttore Qualità e coordinerà un team di 2 risorse, svolgendo le seguenti attività:
- Collaborare con il Responsabile Assicurazione Qualità per aggiornare la documentazione del Sistema Qualità e preparare audit interni ed esterni;
- Eseguire controlli qualità in produzione per garantire l’applicazione delle procedure operative;
- Essere responsabile del controllo qualità dei prodotti finiti;
- Collaborare con la divisione Qualità e R&D per gestire le non conformità provenienti dai clienti;
- Lavorare con il Responsabile di Produzione per garantire la correttezza qualitativa dei processi;
- Verificare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare e qualità;
- Supportare R&D, AQ e Operations nelle tematiche di produzione e validazione delle azioni correttive.
DI COSA HAI BISOGNO PER AVER SUCCESSO
Cerchiamo una persona:
- Orientata al risultato;
- Propositiva e con capacità di problem solving;
- Con comunicazione chiara ed efficienti;
- Con ottime doti relazionali.
Requisiti aggiuntivi:
- Titolo di laurea in discipline scientifiche;
- 4-5 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore alimentare;
- Ottima conoscenza degli strumenti di misura di laboratorio;
- Conoscenza della documentazione tecnica e delle procedure di Assicurazione Qualità;
- Padronanza dei sistemi operativi: Pacchetto Office e JDE;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Proattività e versatilità.
Sede di Lavoro: Provincia di Vicenza
COSA DEVI FARE ORA
Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare una copia aggiornata del tuo CV. Se non è in linea con le tue aspettative ma stai cercando un nuovo lavoro, visita il nostro sito per altre offerte.
