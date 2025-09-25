Senior Controllo Qualità

Senior Control Quality Specialist (Food & Beverage)

LA TUA NUOVA AZIENDA

Il nostro cliente, una società leader globale nel settore Food & Beverage, è alla ricerca di un/una Senior Control Quality Specialist per i Prodotti Finiti.

IL TUO NUOVO RUOLO

Il candidato riporterà al Direttore Qualità e coordinerà un team di 2 risorse, svolgendo le seguenti attività:

Collaborare con il Responsabile Assicurazione Qualità per aggiornare la documentazione del Sistema Qualità e preparare audit interni ed esterni;

Eseguire controlli qualità in produzione per garantire l’applicazione delle procedure operative;

Essere responsabile del controllo qualità dei prodotti finiti;

Collaborare con la divisione Qualità e R&D per gestire le non conformità provenienti dai clienti;

Lavorare con il Responsabile di Produzione per garantire la correttezza qualitativa dei processi;

Verificare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare e qualità;

Supportare R&D, AQ e Operations nelle tematiche di produzione e validazione delle azioni correttive.

DI COSA HAI BISOGNO PER AVER SUCCESSO

Cerchiamo una persona:

Orientata al risultato;

Propositiva e con capacità di problem solving;

Con comunicazione chiara ed efficienti;

Con ottime doti relazionali.

Requisiti aggiuntivi:

Titolo di laurea in discipline scientifiche;

4-5 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore alimentare;

Ottima conoscenza degli strumenti di misura di laboratorio;

Conoscenza della documentazione tecnica e delle procedure di Assicurazione Qualità;

Padronanza dei sistemi operativi: Pacchetto Office e JDE;

Buona conoscenza della lingua inglese;

Proattività e versatilità.

Sede di Lavoro: Provincia di Vicenza

COSA DEVI FARE ORA

Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare una copia aggiornata del tuo CV. Se non è in linea con le tue aspettative ma stai cercando un nuovo lavoro, visita il nostro sito per altre offerte.