Senior Controllo Qualità

Senior Control Quality Specialist (Food & Beverage)

LA TUA NUOVA AZIENDA
Il nostro cliente, una società leader globale nel settore Food & Beverage, è alla ricerca di un/una Senior Control Quality Specialist per i Prodotti Finiti.

IL TUO NUOVO RUOLO
Il candidato riporterà al Direttore Qualità e coordinerà un team di 2 risorse, svolgendo le seguenti attività:

  • Collaborare con il Responsabile Assicurazione Qualità per aggiornare la documentazione del Sistema Qualità e preparare audit interni ed esterni;
  • Eseguire controlli qualità in produzione per garantire l’applicazione delle procedure operative;
  • Essere responsabile del controllo qualità dei prodotti finiti;
  • Collaborare con la divisione Qualità e R&D per gestire le non conformità provenienti dai clienti;
  • Lavorare con il Responsabile di Produzione per garantire la correttezza qualitativa dei processi;
  • Verificare il rispetto degli standard di sicurezza alimentare e qualità;
  • Supportare R&D, AQ e Operations nelle tematiche di produzione e validazione delle azioni correttive.

DI COSA HAI BISOGNO PER AVER SUCCESSO
Cerchiamo una persona:

  • Orientata al risultato;
  • Propositiva e con capacità di problem solving;
  • Con comunicazione chiara ed efficienti;
  • Con ottime doti relazionali.

Requisiti aggiuntivi:

  • Titolo di laurea in discipline scientifiche;
  • 4-5 anni di esperienza nel ruolo, preferibilmente nel settore alimentare;
  • Ottima conoscenza degli strumenti di misura di laboratorio;
  • Conoscenza della documentazione tecnica e delle procedure di Assicurazione Qualità;
  • Padronanza dei sistemi operativi: Pacchetto Office e JDE;
  • Buona conoscenza della lingua inglese;
  • Proattività e versatilità.

Sede di Lavoro: Provincia di Vicenza

COSA DEVI FARE ORA
Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare una copia aggiornata del tuo CV. Se non è in linea con le tue aspettative ma stai cercando un nuovo lavoro, visita il nostro sito per altre offerte.


