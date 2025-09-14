Senior Buyer – Materie Prime (Prodotti Elastomeri)

Ali Professional cerca un Senior Buyer per il Gruppo Oldrati, realtà italiana attiva dal 1964 nel settore gomma. Il Gruppo è riconosciuto a livello internazionale con 11 stabilimenti tra Italia, Slovacchia e Turchia e oltre 1.600 collaboratori. L’integrazione della filiera produce affidabilità e qualità.
Posizione: Senior Buyer – Materie Prime (Elastomeri)
Riporta al Purchasing Manager e coordina l’approvvigionamento dei materiali.
Principali responsabilità:
- Analisi dei fabbisogni e pianificazione acquisti di ingredienti per compound gomma
- Gestione richieste d’offerta per acquisti non ricorrenti
- Negoziazione costi e gestione logistica
- Monitoraggio costi e ottimizzazione budget annuale
- Selezione e valutazione fornitori
- Scouting di fornitori alternativi
- Monitoraggio KPI di processo acquisti
- Verifica conformità normative e standard qualitativi
- Interazione cross-funzionale (Produzione, Pianificazione, Qualità, Magazzino, Finance)
Requisiti tecnici (Hard Skills):
- Esperienza nel mercato delle materie prime per elastomeri (SBR, NBR, EPDM, FKM)
- Conoscenza di supply chain, procurement e logistica integrata
- Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze trasversali (Soft Skills):
- Capacità di negoziazione su volumi e importi rilevanti
- Attitudine al problem solving e orientamento ai risultati
- Esperienza nella gestione di risorse e team building
Sede di lavoro: Adro (BS) – Orario full-time.
Inquadramento e retribuzione: Inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato, RAL e inquadramento commisurati all’esperienza.
Invitiamo candidati di entrambi i sessi (Legge n° 903/77 e D.Lgs.n.198/2006) a inviare il curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.
