Senior Buyer – Materie Prime (Prodotti Elastomeri)

Ali Professional cerca un Senior Buyer per il Gruppo Oldrati, realtà italiana attiva dal 1964 nel settore gomma. Il Gruppo è riconosciuto a livello internazionale con 11 stabilimenti tra Italia, Slovacchia e Turchia e oltre 1.600 collaboratori. L’integrazione della filiera produce affidabilità e qualità.

Posizione: Senior Buyer – Materie Prime (Elastomeri)
Riporta al Purchasing Manager e coordina l’approvvigionamento dei materiali.

Principali responsabilità:

  • Analisi dei fabbisogni e pianificazione acquisti di ingredienti per compound gomma
  • Gestione richieste d’offerta per acquisti non ricorrenti
  • Negoziazione costi e gestione logistica
  • Monitoraggio costi e ottimizzazione budget annuale
  • Selezione e valutazione fornitori
  • Scouting di fornitori alternativi
  • Monitoraggio KPI di processo acquisti
  • Verifica conformità normative e standard qualitativi
  • Interazione cross-funzionale (Produzione, Pianificazione, Qualità, Magazzino, Finance)

Requisiti tecnici (Hard Skills):

  • Esperienza nel mercato delle materie prime per elastomeri (SBR, NBR, EPDM, FKM)
  • Conoscenza di supply chain, procurement e logistica integrata
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Competenze trasversali (Soft Skills):

  • Capacità di negoziazione su volumi e importi rilevanti
  • Attitudine al problem solving e orientamento ai risultati
  • Esperienza nella gestione di risorse e team building

Sede di lavoro: Adro (BS) – Orario full-time.
Inquadramento e retribuzione: Inserimento diretto con contratto a tempo indeterminato, RAL e inquadramento commisurati all’esperienza.

Invitiamo candidati di entrambi i sessi (Legge n° 903/77 e D.Lgs.n.198/2006) a inviare il curriculum con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03.


