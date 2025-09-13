La tua nuova aziendaIl nostro cliente è una realtà internazionale nel settore FMCG. È un’azienda in crescita, riconosciuta globalmente, con un ampio e innovativo portfolio di prodotti.

Il tuo nuovo ruolo

Stiamo cercando un/una Senior Brand Manager che, riportando al Marketing Manager Italia, gestisca uno dei brand principali. Sarà responsabile di un brand globale, con l’obiettivo di:

Aumentare la quota di mercato e la reputazione del marchio

Migliorare l’esperienza del consumatore

Guidare la crescita dell’azienda nel mercato locale

Le tue responsabilità:

Definire la strategia del brand in termini di comunicazione e posizionamento

Guidare l’attivazione locale del brand in ambito ATL/BTL e PR

Costruire relazioni solide con gli stakeholder locali e globali

Di cosa hai bisogno per avere successo

Stiamo cercando un/una professionista brillante con:

Almeno 6/7 anni di esperienza nella gestione di love brand

Una forte propensione ai dati

Fluente conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Milano (2 giorni di smart working a settimana).

Cosa avrai in cambio

Contesto stimolante e opportunità di crescita, sia in Italia che all’estero.

Cosa devi fare ora

Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare il tuo CV aggiornato. Se questa posizione non ti interessa, visita il nostro sito per scoprire nuove opportunità.

I candidati di entrambi i sessi sono invitati a inviare il CV in formato Word, indicando il riferimento (Rif. 948805).