Senior Brand Manager

Da StraNotizie
La tua nuova azienda
Il nostro cliente è una realtà internazionale nel settore FMCG. È un’azienda in crescita, riconosciuta globalmente, con un ampio e innovativo portfolio di prodotti.

Il tuo nuovo ruolo
Stiamo cercando un/una Senior Brand Manager che, riportando al Marketing Manager Italia, gestisca uno dei brand principali. Sarà responsabile di un brand globale, con l’obiettivo di:

  • Aumentare la quota di mercato e la reputazione del marchio
  • Migliorare l’esperienza del consumatore
  • Guidare la crescita dell’azienda nel mercato locale

Le tue responsabilità:

  • Definire la strategia del brand in termini di comunicazione e posizionamento
  • Guidare l’attivazione locale del brand in ambito ATL/BTL e PR
  • Costruire relazioni solide con gli stakeholder locali e globali

Di cosa hai bisogno per avere successo
Stiamo cercando un/una professionista brillante con:

  • Almeno 6/7 anni di esperienza nella gestione di love brand
  • Una forte propensione ai dati
  • Fluente conoscenza della lingua inglese

Sede di lavoro: Milano (2 giorni di smart working a settimana).

Cosa avrai in cambio
Contesto stimolante e opportunità di crescita, sia in Italia che all’estero.

Cosa devi fare ora
Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare il tuo CV aggiornato. Se questa posizione non ti interessa, visita il nostro sito per scoprire nuove opportunità.

I candidati di entrambi i sessi sono invitati a inviare il CV in formato Word, indicando il riferimento (Rif. 948805).


