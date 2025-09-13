Il nostro cliente è una realtà internazionale nel settore FMCG. È un’azienda in crescita, riconosciuta globalmente, con un ampio e innovativo portfolio di prodotti.
Il tuo nuovo ruolo
Stiamo cercando un/una Senior Brand Manager che, riportando al Marketing Manager Italia, gestisca uno dei brand principali. Sarà responsabile di un brand globale, con l’obiettivo di:
- Aumentare la quota di mercato e la reputazione del marchio
- Migliorare l’esperienza del consumatore
- Guidare la crescita dell’azienda nel mercato locale
Le tue responsabilità:
- Definire la strategia del brand in termini di comunicazione e posizionamento
- Guidare l’attivazione locale del brand in ambito ATL/BTL e PR
- Costruire relazioni solide con gli stakeholder locali e globali
Di cosa hai bisogno per avere successo
Stiamo cercando un/una professionista brillante con:
- Almeno 6/7 anni di esperienza nella gestione di love brand
- Una forte propensione ai dati
- Fluente conoscenza della lingua inglese
Sede di lavoro: Milano (2 giorni di smart working a settimana).
Cosa avrai in cambio
Contesto stimolante e opportunità di crescita, sia in Italia che all’estero.
Cosa devi fare ora
Se sei interessato a questa opportunità, clicca su “Candidarsi ora” per inviare il tuo CV aggiornato. Se questa posizione non ti interessa, visita il nostro sito per scoprire nuove opportunità.
I candidati di entrambi i sessi sono invitati a inviare il CV in formato Word, indicando il riferimento (Rif. 948805).
