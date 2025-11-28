Senigallia verso elezioni

Il comitato “Presenti per il futuro di tutti – Dario Romano Sindaco” ha avviato la campagna elettorale per le primarie di coalizione di centrosinistra, che si terranno l’11 gennaio. Il candidato Dario Romano e i coordinatori del comitato, Giovanni Margiotta e Nathalie Perkins, hanno presentato il documento di riferimento “Senigallia 2050: vivere bene, insieme, vicino”, che punta sulla tutela dell’ambiente, cultura diffusa, sport per tutti e un nuovo rapporto tra cittadinanza e servizi pubblici. Il manifesto propone una visione di Senigallia come città policentrica, sostenibile e inclusiva, capace di valorizzare quartieri e frazioni, rafforzare i servizi essenziali e ricostruire fiducia tra cittadini e istituzioni.

Al cuore della proposta c’è il modello della “Senigallia dei 15 minuti”, da svilupparsi con il supporto scientifico del professor Carlos Moreno, urbanista di fama internazionale. L’obiettivo è riorganizzare gli spazi urbani affinché chi vive in città possa trovare ciò di cui ha bisogno a pochi minuti da casa, spostandosi a piedi o in bicicletta, ove possibile, oppure coi mezzi pubblici. Il modello della “città dei 15 minuti” mira a dare vita a quartieri più completi e vivibili, meno dipendenti dall’auto, capaci di migliorare la qualità dell’ambiente e rafforzare i legami all’interno della comunità.

Dario Romano ha annunciato che, qualora dovessero vincere, si avvarrebbero della collaborazione del professor Moreno per riorganizzare gli spazi in modo che tutto sia facilmente raggiungibile in un quarto d’ora. La campagna elettorale del comitato punta a portare nuovi contenuti e nuove idee, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita a Senigallia.