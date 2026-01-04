14.4 C
domenica – 4 Gennaio 2026
Senigallia: centrosinistra sceglie candidato sindaco

Da stranotizie
Senigallia: centrosinistra sceglie candidato sindaco

La campagna elettorale del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco di Senigallia si sta avvicinando alla conclusione. L’ultimo appuntamento sarà il secondo confronto pubblico, che si terrà giovedì 8 gennaio 2026 dalle ore 21 presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi, alla presenza di giornalisti locali.

In questo confronto, saranno presenti entrambi i candidati, Marco Lion e Dario Romano. La modalità del confronto prevede che Mauro Pierfederici presenti i candidati e moderi l’incontro. Ogni giornalista potrà porre due domande, identiche per ogni candidato, sulle questioni più rilevanti per la città di Senigallia. Le domande potranno riguardare gli aspetti peculiari di Senigallia, le criticità e le questioni preminenti, in modo da consentire agli elettori del centrosinistra di conoscere le posizioni dei candidati sulle tematiche più importanti.

I cittadini sono invitati a partecipare all’evento, che sarà anche trasmesso in diretta Facebook per permettere a tutti di seguire il dibattito online. Il confronto sarà regolato per tempistiche e tipologia in base a quanto stabilito dai candidati di comune accordo.

