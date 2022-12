Senigallia, abbattuta la casa di Mario Giacomelli: tra i più grandi fotografi italiani del ‘900

Da due settimane la casa dove Mario Giacomelli abitò e iniziò a sviluppare le sue fotografie non esiste più. Lo annuncia ‘Vivere Senigallia’, spiegando che dopo la sua storica tipografia in via Mastai, smantellata poco dopo la sua morte, ora anche la sua casa in via Verdi è stata abbattuta.

Nella soffitta della casa di Via Verdi Mario Giacomelli aveva un laboratorio dove ha sviluppato le sue foto prima di affidare la stampa allo stampatore Lucchetti e dove poi continuava a stampare i provini.

Nel 2004 quando l’amministrazione comunale decise di ricordare Mario Giacomelli in cinque diversi luoghi di Senigallia la sua casa non fu inclusa.