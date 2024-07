Sencor TV 40 Pollici – Televisore FULL HD da 101 cm con Registrazione USB, Connettività Estesa, Sintonizzatori HD DVB-T/T2/C/S/S2 e Design Slim – SLE 40F18TCS

194,53€

Dimensioni pannello 10 1 cm (4 0″), Sintonizzatori DVB-T/T2/C/S/S2 FULL HD Registrazione e riproduzioneImmagine:Dimensioni pannello 10 1cm (40″)Full HDResoluzione 1920 x 1080 pixelD-LEDBrightness 220cd/m2Tempo di risposta 8msAmpio angolo di visione 178°/178°Filtro a pettine digitale (DCF)Circuiti dinamici di riduzione del rumore (DNR)Ricezione del segnale:DVB-T2 (H.265, max. 1920 x 1080/60p)DVB-TDVB-CDVB-S2 (Skylink FastScan Tunning)PAL/SECAM BG/DK/ISound:Potenza di uscita 2 × 8WInput e uscite: 2x HDMI (1xARC), AV in, Mini YPbPr, ingresso composito, coassiale, USB 2.0 (5V ? 0.5A), uscita cuffieInterfaccia CI+ Formati supportati:Video: AVI, MP4, MOVAudio: MP3, AACPhoto: JPEG, JPGText: TXTOther:Registrazione su unità USB (formato REC – TS) / Riproduzione da unità USBTIMESHIFTOSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROMEguida ai programmi elettronici (EPG)TeletextClock, TimerParental LockModalità HotelPotenza e dimensioni: Alimentazione: AC 100-240V 50 / 60Hz

Pile ‏ : ‎ 2 AA (Tipo di pila necessaria)

Lingua ‏ : ‎ Francese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8,1 x 90,6 x 51,8 cm; 5,2 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 maggio 2023

Produttore ‏ : ‎ SENCOR

ASIN ‏ : ‎ B0C4YW2ZZW

Numero modello articolo ‏ : ‎ SLE 40F18TCS

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

[UN’ECCEZIONALE QUALITÀ DELL’IMMAGINE]: Con la sua risoluzione FULL HD di 1920 x 1080 pixel, questo televisore da 101 cm (40″) offre un’eccezionale qualità dell’immagine. Godetevi un ampio schermo D-LED con una luminosità di 220 cd/m² per un’esperienza visiva nitida e coinvolgente.

[CONNETTIVITÀ ESTESA]: Questo televisore è dotato di 2 porte HDMI, una porta USB 2.0, un ingresso AV, Mini YPbPr, Coassiale e una uscita per cuffie. Collega facilmente i tuoi dispositivi esterni come console di gioco, decoder, Apple TV e molto altro.

[UN DESIGN SEMPLICE ED ELEGANTE]: Il televisore 40 pollici di Sencor ha un design slim ed elegante con un pannello LED da 101 cm (40″), si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di arredamento interno.

[REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE USB]: Il televisore Sencor ti offre la possibilità di registrare il tuo schermo direttamente su una chiavetta USB. Perfetto per non perdere mai le tue trasmissioni preferite, condividere ricordi o registrare le tue sessioni di gioco! Puoi anche riprodurre i tuoi file da un dispositivo USB, sia che si tratti di video (AVI, MP4, MOV), musica (MP3) o foto (JPEG, JPG).

[RICEZIONE DEI SEGNALI AD ALTA DEFINIZIONE]: Grazie ai suoi sintonizzatori HD DVB-T/T2/C/S/S2, questo televisore SENCOR può accedere a una vasta gamma di canali e programmi, incluso i programmi in alta definizione.

[FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE]: Goditi altre funzionalità come la Guida ai programmi elettronici (EPG), il Televideo, la funzione Orologio e Timer, il blocco genitori e la modalità Hotel.