SENCOR Smart TV 4K 50 Pollici – Televisore 127cm 4K UHD HDR Qualità Cinema, Dolby Digital Plus, ThinQ AI e assistente vocale Google/Alexa, APP, Magic Remote, Netflix, Disney+ e molto altro ancora…

335,04€

(as of Jun 30, 2024 07:30:44 UTC – Details )

Prezzo:





“webOS SMART TV 22 AI ThinQ – voice assistant Magic Remote Controller included Panel Size 126 cm (50″”), UHD Resolution DVB-T/T2/C/S/S2 Tuners Picture: Panel Size 126 cm (50″”) UHD Resolution 3840 x 2160 Pixels HDR 10 – 1.07 Bilion Colors D-LED Brightness 250cd/m2 Response Time 8ms Wide Viewing Angle 178°/178° Digital Comb Filter (DCF) Dynamic Noise Reduction Circuits (DNR) Adaptive Deinterlacing (DMDI) Chipsets and memories: CPU: ARM Quad Core CA75/CA55 GPU: IMG BXE4 ROM: 1.5GB RAM: 8GB SMART Interface: webOS SMART TV 22 Interface HBO MAX, DISNEY+, Netflix, Apple TV, Prime Video, Youtube, Spotify, Deezer O2 TV App T-Mobile TV, Skylink CZ, Voyo, Televize Seznam, SledovaniTV, Pohádky, Lepší.TV, Kuki, T-Mobile TV, Telly, Magio Go, Antik TV LG ThinQ with Smarphone APP HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) Connectivity: Wi-Fi Built-in Modul (2.4/5 GHz) Miracast Airplay Bluetooth 5.0 with LG Sound Sync AI ThinQ – voice assistant Amazon Alexa Signal Reception: DVB-T2 (H.265, max. 3840 x 2160/60p) DVB-T DVB-C DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p) Skylink FastScan Tunning* Sound: Output Power 2 × 8W Dolby Digital Plus Equalizer Inputs and outputs: 3x HDMI (1 × ARC), AV in, RJ45, Optical, 2x USB 2.0 (5V ? 0.5A), Headphone Jack 3.5mm HDMI CEC SIMPLINK CI+ interface Supported formats: Video: AVI, MP4, MPG, MKV, MOV, DAT, VOB Audio: MP3, M4A AAC Photo: JPEG, JPG, PNG Other: Recording to USB Drive (PVR – TS format) / Playback from USB Disc (2x USB Port) Timeshift OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT… Electronic Programme Guide (EPG) Teletext Clock, Timer Parental Lock Hotel Mode Package Content: Magic Remote Controller, Basic Remote Controller, Quick Guide, Stand Power, Consumption and Dimensions: Power Supply: AC 100-240V 50/60Hz Dimensions with Stand: 1111 x 698 x 231mm Dimensions without Stand: 1111 x 643 x 78mm Weight: 8.9kg VESA: 200 x 200″

Pile ‏ : ‎ 2 AA (Tipo di pila necessaria)

Lingua ‏ : ‎ Francese

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 119 x 15,5 x 74,5 cm; 10,17 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 4 aprile 2023

Produttore ‏ : ‎ SENCOR

Garanzia e recesso: Se vuoi restituire un prodotto entro 30 giorni dal ricevimento perché hai cambiato idea, consulta la nostra pagina d’aiuto sul Diritto di Recesso. Se hai ricevuto un prodotto difettoso o danneggiato consulta la nostra pagina d’aiuto sulla Garanzia Legale. Per informazioni specifiche sugli acquisti effettuati su Marketplace consulta la nostra pagina d’aiuto su Resi e rimborsi per articoli Marketplace.

ASIN ‏ : ‎ B0BX4JHHKT

Numero modello articolo ‏ : ‎ SLE 50US801TCSB

Paese di origine ‏ : ‎ Polonia

[UNA QUALITÀ CINEMATOGRAFICA, NEL VOSTRO SOGGIORNO]: Con il suo grande schermo da 50 pollici (127cm) UHD HDR per un’immagine mozzafiato e un suono di alta qualità con Dolby Digital Plus, la Smart TV 4K di Sencor vi offrirà la migliore esperienza cinematografica a casa.

[UN TELEVISORE DAVVERO SMART]: Il Televisore Smart TV 4K di Sencor è dotato delle migliori tecnologie e di un assistente vocale potente e intelligente grazie a ThinQ AI, Google Assistant e Amazon Alexa, completato con un vasto catalogo di applicazioni, il tutto gestito da WebOS, il miglior sistema operativo disponibile per un televisore.

[PERFETTO PER IL GAMING]: Con il suo Schermo 4K UHD HDR da 50 pollici (127cm) e il suo tasso di aggiornamento delle immagini a 60Hz, ottenete un gameplay fluido e reattivo e rimanete immersi nell’azione grazie al Sistema Audio Dolby Digital Plus.

[UN DESIGN CLASSICO ED ELEGANTE]: Con il suo spessore sottile e i suoi bordi discreti, la TV 4K di Sencor si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente.

[PERFETTO PER RILASSARSI]: Netflix, Disney+, Prime Video, Youtube, Spotify e molti altri… Il Televisore Smart TV 4K di Sencor diventerà il vostro migliore alleato per rilassarvi.