Nel 2020, in tutto il mondo, sono stati completati appena 106 edifici alti oltre 200 metri, quindi con un calo del 20% sul numero di grattacieli estremamente alti costruiti nel 2019. Il dato arriva dal Council on Tall Buildings and Urban Habitat e certifica una crisi dovuta in gran parte alla pandemia Covid-19 che ha portato numerosi progetti a una battuta d’arresto.

In controtendenza la Cina che ha completato 56 edifici alti 200 metri o più ed è stata in cima alla classifica negli ultimi 25 anni. Cantieri in attività anche a Dubai negli Emirati Arabi Uniti che ha costruito 12 nuovi grattacieli, più dello scorso anno. Stesso discorso per le metropoli cinesi di Shenzhen e Shenyang, rispettivamente con 9 e 8 completamenti. E New York? È al quarto posto con cinque edifici di 200 metri o più completati.

Insomma il grattacielo, edificio che trasforma il volto delle metropoli, sembra in crisi. Vedremo ora se dopo la pandemia il settore ripartirà o se siamo di fronte a una vera e propria inversione di tendenza. Eppure i grattacieli hanno segnato una svolta nella storia delle grandi città: costruire in verticale è stata infatti la grande soluzione al problema della poco disponibilità di aree edificabili. Una formula innovativa nata a New York, dove ancora oggi i grattacieli sono il simbolo della città e poi evolutasi in Inghilterra che ha tentato la strada delle “città giardino” per contrastare il degrado sociale delle megalopoli. Da noi l’architetto Stefano Boeri è stato l’ideatore del “bosco verticale”, grattacieli terrazzati e verdi. E chissà che la svolta green non sia la chiave di volta per uscire dalla crisi del settore dei grattacieli.