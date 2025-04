Sempre meno medici di famiglia, a rischio la sostenibilità del SSN

Negli ultimi mesi, la crisi della medicina generale in Italia è diventata allarmante, con un crescente disaffezionamento dei giovani medici verso la professione di medico di famiglia. Luciano Congiu, Segretario Regionale Sardegna del Sindacato Medici Italiani, segnala che i bandi per le borse di studio sono spesso andati deserti, con solo 2.240 su 2.623 borse assegnate per la formazione in medicina generale nel concorso nazionale 2024. Questo sovraccarico di posizioni vacanti si sta registrando soprattutto in regioni come Lombardia e Veneto, dove oltre il 40% delle borse non è stato assegnato. La situazione in Sardegna è critica, con un deficit di circa 400 medici di famiglia.

In Lombardia, solo il 49% degli aspiranti medici si è presentato al test di accesso, mentre in Toscana solo 120 delle 200 borse disponibili sono state assegnate. In Campania e Abruzzo, la situazione è simile, con numerosi posti vacanti e cittadini senza assistenza.

Il nuovo Ruolo Unico di Assistenza Primaria ha introdotto un’organizzazione rigidamente insostenibile, costringendo i medici a combinare ruoli con carichi di lavoro eccessivi e una burocrazia opprimente. La metà del tempo lavorativo è dedicata alla documentazione, minacciando la qualità dell’assistenza. La professione è percepita come meno remunerativa e meno attraente rispetto ad altre specializzazioni.

Congiu afferma che è urgente il riconoscimento da parte del Governo della gravità della situazione e misure concrete per rendere la professione più attrattiva, come l’abolizione dell’obbligatorietà del ruolo unico. Solo così sarà possibile affrontare la fuga dalla medicina generale e preservare il Sistema Sanitario italiano.