12.4 C
Roma
sabato – 17 Gennaio 2026
Salute

Semplificazione cure per malati cronici in Italia

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Un pacchetto di misure urgenti per semplificare l’accesso alle cure per milioni di italiani è stato introdotto nell’articolo 15 dello schema di decreto-legge. Il provvedimento si concentra sulle misure di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici per pazienti e medici e garantire una maggiore continuità terapeutica.

Le novità principali riguardano la prescrizione dei farmaci. Il numero massimo di pezzi di farmaci prescrivibili per ricetta è stato aumentato da 6 a 12. La durata della validità della prescrizione medica è stata raddoppiata, passando da 180 giorni a 360 giorni. Tuttavia, per evitare accumuli e sprechi, il farmacista consegnerà periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire 90 giorni di terapia alla volta, sulla base della ricetta annuale.

Un’altra linea di intervento riguarda l’approvvigionamento dei farmaci “monopolio”, coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive, come molti farmaci per le malattie rare e i farmaci innovativi. Le Regioni hanno la facoltà di procedere all’acquisto di questi medicinali attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. Questo strumento mira a evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie spesso essenziali e non sostituibili.

Articolo precedente
Cinema a Melfi: successo per la rassegna
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.