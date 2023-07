semplici e spassosi, il divertimento è assicurato

Il gioco è un fattore molto importante per la crescita dei nostri felini. Ecco alcuni giochi semplici e divertenti da fare con il gatto.

I gatti amano molto giocare e iniziano a farlo già da piccoli con i propri fratelli e sorelle. Tuttavia questa voglia di correre e giocare resta anche fino all’età adulta, quando condividono la loro vita con un essere umano. Per questo motivo è necessario trascorrere del tempo con Micio.

Ma come possiamo giocare con il nostro amico quattro zampe? Nel seguente articolo vedremo insieme alcuni giochi semplici e divertenti da fare con il proprio gatto, in modo tale da trascorrere del tempo insieme e legare di più con la palla di pelo.

Giochi da fare con il gatto: semplici e divertenti

Il gioco è un fattore molto importante per i nostri amici a quattro zampe, in quanto è grazie ad esso che da cuccioli i nostri felini imparano a cacciare, allenano la loro agilità e imparano tattiche difensive utili quando diventano grandi.

Inoltre il gioco è anche un mezzo per il nostro amico peloso per imparare a socializzare con gli altri animali, e allo stesso tempo utile per lo sviluppo e il rinforzo muscolare del nostro amico a quattro zampe. Per questo motivo è necessario giocare insieme al nostro amico a quattro zampe almeno 10-15 minuti al giorno.

E’ possibile farlo con i soliti giochini come la palla o il gioco da pesca, tuttavia qui di seguito vi proponiamo altri tre giochi simpatici e divertenti che potete fare insieme al vostro Micio. È importante ricordare che per i seguenti giochi è necessario il rinforzo positivo, quindi munitevi di croccantini.

Gioco 1: salto in alto

Per insegnare al proprio amico peloso a fare il salto in alto è necessario prendere un croccantino e porlo al di sopra della sua testa tenendolo nelle nostre dita. In questo modo il gatto si siederà automaticamente e tenderà a prendere uno slancio per saltare e prendere il croccantino dalle nostre mani.

Nel momento in cui il nostro amico a quattro zampe svolge tale azione è necessario premiare il Micio. Tuttavia bisogna fare attenzione a non premiare il gatto nel caso in cui utilizzi gli artigli per prendere il croccantino.

Gioco 2: il cerchio

Per giocare al gioco del cerchio, basta munirsi di croccantini ed un hula hoop. Dopodiché dobbiamo metterci di fronte alla propria palla di pelo tenendo il cerchio alzato davanti a noi, appoggiato al pavimento, e mettendo il croccantino davanti al cerchio in modo tale da attirare il nostro amico peloso.

Nel momento in cui quest’ultimo passa attraverso l’hula hoop diamogli il croccantino. Dopodiché ripetiamo l’azione alzando di poco il cerchio e facciamo in modo che il Micio passi attraverso saltando. Potrebbe volerci un po’ di tempo prima che il gatto salti, per questo motivo bisogna avere pazienza.

Gioco 3: lo slalom

Tra i giochi che possiamo fare con il gatto c’è anche il gioco dello slalom consiste nel far passare la nostra palla di pelo tra le nostre gambe mentre noi camminiamo. Ma è possibile far fare lo slalom al felino anche utilizzando delle bottiglie, messe una dietro l’altra, e facendo passare il Micio tra le bottiglie.

Per far sì che il nostro amico peloso svolga tale esercizio è necessario camminare piano piano, nel momento in cui le nostre gambe sono una davanti e l’altra indietro, è necessario porre il croccantino nello spazio tra le gambe in modo tale da attirare il nostro Micio.

Affinché il gatto possa fare lo slalom tra le nostre gambe è necessario fare questo esercizio con calma e con costanza. Nel momento in cui la nostra palla di pelo impara a fare lo slalom tra le gambe premiamolo con lodi e croccantini.