Semplicemente Fiorella, il concerto che celebra la musica italiana

Stasera in prima serata, Fiorella Mannoia presenta “Semplicemente Fiorella”, un evento musicale straordinario che va oltre il concetto di concerto in tv. Si tratta di un viaggio nella musica italiana, ricco di emozioni e incontri.

L’evento andrà in onda su Rai 1, con quasi tre ore di musica a partire dalle 21:30, visibile anche in streaming su RaiPlay. I momenti salienti provengono dai concerti che Mannoia ha tenuto alle Terme di Caracalla, luogo che da solo rende omaggio alla sua musica. Anche in questa edizione, Fiorella non si limiterà a cantare, ma offrirà nuove interpretazioni e duetti inediti, mentre la scaletta sarà completamente rinnovata rispetto all’edizione precedente.

Sul palco, insieme a Mannoia, ci saranno nomi illustri della musica italiana come Antonello Venditti, Arisa, Diodato e Loredana Bertè, solo per citarne alcuni. Questa lineup rappresenta una fusione di storie musicali, dai grandi artisti ai talenti emergenti, sottolineando l’importanza di dare spazio ai più giovani.

La serata prevede diverse esibizioni esclusive e momenti attesi, tra cui un particolare duetto tra Fiorella Mannoia e Francesca Michielin nel brano “Nessun grado di separazione”, arrangiato appositamente per l’evento. A completare il tutto, l’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura dirigerà il Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco, compagno di vita di Fiorella Mannoia. Con questo concerto, Mannoia dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi e emozionare.