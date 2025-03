Sempio e Stasi, nuova puntata

Il DNA rinvenuto sulle unghie di Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007 a Garlasco, sarà confrontato con quello di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio, e con quello dell’ex fidanzato Alberto Stasi, condannato a 16 anni di carcere per il delitto. La nuova fase del caso, approvata dalla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, si basa su un incidente probatorio fissato per il 9 aprile. A rappresentare la giudice ci sarà il genetista Emiliano Giardina, mentre per Sempio è previsto l’intervento dell’ex comandante del Ris, Luciano Garofano. La famiglia Poggi potrà contare sul genetista Marzio Capra. La Procura di Pavia ha deciso di riaprire il caso alla luce delle nuove deduzioni dei consulenti di Stasi, rimettendo in discussione le precedenti conclusioni riguardo all’inutilizzabilità del DNA.

La traccia genetica rinvenuta è di tipo maschile, ma non risulta databile né attribuibile a un singolo individuo, suggerendo che il contatto non sia stato diretto. Ora, la giudice ha autorizzato una nuova valutazione sull’utilizzabilità di tale profilo genetico e sul confronto con Sempio e altri potenziali sospetti. Oltre al DNA, si analizzeranno impronte e reperti raccolti, incluso materiale trovato nella spazzatura. Nonostante i nuovi accertamenti, Sempio non appare preoccupato, avendo già un alibi e dettagli che lo scagionerebbero. La sentenza precedente sottolinea invece la colpevolezza di Stasi, confermata dalla famiglia della vittima.