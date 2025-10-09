17.5 C
Seminario di salute mentale ad Arezzo per maggiore consapevolezza

Il 10 ottobre, dalle ore 8.30, si svolgerà presso le Logge del Grano di Arezzo un seminario di formazione in sanità dal titolo “I servizi di salute mentale culturalmente sensibili”. Questo evento è organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale e ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza riguardo agli aspetti culturali che influenzano la relazione di cura.

Durante il seminario verranno sviluppate competenze scientifiche nel campo della mediazione linguistico-culturale, con un focus specifico sulle tecniche per condurre colloqui con persone di diverse nazionalità. L’incontro rappresenta un’importante occasione per professionisti del settore e per chiunque sia interessato a migliorare la propria capacità di interazione con pazienti di origine straniera.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni è possibile fare riferimento agli organizzatori.

