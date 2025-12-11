Seminario di Nutri-Prevenzione Oncologica a Cagliari

Il 22 dicembre, dalle ore 10 alle 13, presso la sede di SIAN in via S. Lucifero 77 a Cagliari, si terrà un seminario sul tema della Nutri-prevenzione Oncologica. L’evento è organizzato dal Servizio SIAN-ASL Cagliari e si inserisce nel percorso di Nutri-prevenzione Oncologica, che ha visto un elevato numero di richieste di consulenze.

Visto il successo delle cinque edizioni precedenti, il seminario di quest'anno sarà focalizzato su stile di vita corretto, nutrizione, attività fisica e fronteggiamento dello stress nella prevenzione primaria e delle recidive tumorali. L'evento è dedicato alle persone con patologia oncologica e ai loro familiari. Il seminario si svolgerà presso la sala conferenze del primo piano della sede di SIAN.