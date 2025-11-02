Seminario a Venezia: Italia e UK verso nuove sinergie politiche

Il XXIX Seminario di Venezia per la Stampa Britannica si è svolto dal 31 gennaio al 2 febbraio. Quest’anno, i lavori si sono tenuti presso la Venice International University sull’Isola di San Servolo, registrando per il secondo anno consecutivo questa scelta ubicativa. Il seminario è iniziato con una cena di gala al Casinò di Venezia il venerdì sera.

Tra i temi trattati nel seminario, si è parlato delle vie italiane nello spazio, con la partecipazione di aziende come Fincantieri, Leonardo e Thales Alenia Space. Un altro importante argomento è stato l’andamento economico, con il contributo di Intesa Sanpaolo e Legance. Inoltre, si è discusso dell’Italia come ospite della Conferenza sulla Ripresa dell’Ucraina, con Davide La Cecilia, Prof. Benno Albrecht e Prof. Matteo Legrenzi.

Le sinergie tra Regno Unito e Italia nel campo delle energie rinnovabili, della cattura e stoccaggio del carbonio e della produzione a basse emissioni di carbonio sono state affrontate con la partecipazione di Italgas e Prysmian. Si è inoltre parlato dei trasporti, con un focus su Trenitalia, e dell’evoluzione dello sport italiano, con il contributo di FIGC, FC Inter e MAECI.

Domenica, prima del ritorno a Londra, i partecipanti sono stati invitati a partecipare a attività culturali per scoprire Venezia e i suoi dintorni in modo esclusivo, inclusa una visita a Marostica e una degustazione di vini presso la Diesel Farm di Renzo Rosso.