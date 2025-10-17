16.2 C
Seminari sul Diritto del Lavoro Comparato a Salina Italia

Si è conclusa recentemente la terza edizione degli Early Career Seminars on Comparative Labour Law, un’iniziativa dell’associazione nazionale di giuslavoristi LLC-Labour Law Community. L’evento ha avuto luogo a Salina e ha come obiettivo principale quello di promuovere il dialogo tra giovani studiosi e ricercatori esperti nel campo del Diritto del lavoro comparato.

L’organizzazione dell’evento è stata supportata per il secondo anno dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania. Il Comitato organizzatore, formato da professori delle università di Catania, Genova, Ca’ Foscari, Bocconi, Southern Denmark, Lussemburgo e Parigi Nanterre, ha ricevuto un numero di candidature quasi raddoppiato rispetto all’edizione precedente. I seminari sono rivolti a giovani ricercatori, tra cui studenti di dottorato.

Prima dell’incontro di Salina, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di seguire un incontro online riguardante il metodo del diritto comparato, grazie alla collaborazione con colleghi dell’Università di Torino. I giovani studiosi selezionati provenivano da diversi atenei italiani e internazionali, come il Trinity College Dublin e l’Università di Ginevra, e hanno discusso il tema del diritto di sciopero e altre forme di azione collettiva, fornendo spunti significativi e dimostrando l’efficacia della formula seminariale.

La sessione di apertura ha visto interventi di esperti provenienti da istituzioni prestigiose, come l’Università di Vienna e Harvard Law School. Nei giorni successivi, i partecipanti sono stati divisi in cinque gruppi di lavoro per analizzare aspetti specifici del tema discussi, presentando infine i risultati in una sessione plenaria conclusiva.

