seminano il caos tra la popolazione

Una città tailandese è stata vittima di un’invasione di scimmie che ha seminato il caos e diversi disagi per le strade cittadine.

Lopburi è una piccola città a 2 ore e mezza a nord di Bangkok (Thailandia) con una popolazione di circa 26.500 abitanti. A metà del XVII secolo Lopburi era la capitale del Regno di Ayutthaya e lo dimostrano le incredibili strutture situate proprio di fronte alla stazione ferroviaria e in tutta la città. Tuttavia, visitare questa città potrebbe non essere così rilassante. I principali abitanti della cittadina, infatti, non sono le persone bensì le scimmie selvatiche che l’hanno invasa.

La città di Lopburi e l’invasione delle scimmie

A riportare la notizia è il South China Post, affermando che un esercito di circa 3.500 scimmie ha invaso il centro della città di Lopburi in Thailandia, tenendo lontani i turisti e costringendo i negozi a chiudere.

Le scimmie sono diventate un problema così grave che la popolare città di Lopburi rischia di diventare una città fantasma, dal momento che gli investitori cinesi stanno trattenendo i loro fondi fino a quando non verrà affrontato il problema. Diverse aziende e negozi si sono ritrovati costretti a chiudere le loro attività per fuggire dal centro commerciale, un tempo fiorente, perché i macachi locali molestano i clienti e distruggono le attività.

Le scimmie entrano spesso nel centro commerciale per arrampicarsi e infastidire i clienti che vengono a fare acquisti. Oppure i proprietari di piccole attività commerciali che affittano spazi per vendere le loro merci, devono spesso riparare tetti, finestre e altri danni ogni mese. Il centro commerciale è stato messo in vendita due anni fa, ma nessuno si è fatto avanti per comprarlo ancora e il motivo è evidente.

Alcuni potenziali investitori ci sarebbero, ma una volta fatto il sopralluogo, si rendono conto che il problema della popolazione di macachi che minaccia il cuore della città non è stato risolto. La Camera di Commercio di Lopburi ha dichiarato che il centro della città, un tempo un importante distretto commerciale, è ora deserto e sta cadendo a pezzi.

L’organizzazione ha accusato le leggi edilizie della città, che limitano l’altezza degli edifici e preservano la sua storia, di aver aggravato il problema delle scimmie. Per questo motivo il presidente della Camera Pongsatorn Chaichanapanich ha dichiarato di ritenere che le leggi debbano essere modificate per consentire la gestione delle scimmie nelle aree urbane per salvare l’economia della città.

Un tempo le scimmie costituivano una parte importante dell’attività turistica della città prima che iniziassero a distruggerla, poiché i turisti si recavano in visita per dare da mangiare e interagire con le scimmie nei siti storici. Proprio nella regione si tiene un festival annuale delle scimmie per ringraziare gli animali per aver portato turismo e gente a Lopburi.

Negli ultimi anni, però, i problemi con le scimmie sono aumentati. Nel 2020, centinaia di macachi di due bande rivali di scimmie sono stati filmati mentre si azzuffavano per le strade di Lopburi. I funzionari locali hanno cercato di mantenere la popolazione di primati con programmi di sterilizzazione di massa, ma le scimmie affamate hanno resistito. La strada per trovare una soluzione permanente sembra ancora lunga ed ardua ma una collaborazione con il Dipartimento dei Parchi Nazionali, della Fauna Selvatica e della Conservazione delle Piante dovrebbe presto portare a qualcosa.