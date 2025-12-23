13.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Cucina

Semifreddo italiano con amaretti e cioccolato

Da stranotizie
Semifreddo italiano con amaretti e cioccolato

Paola Bacchia, autrice del blog di successo “Italy On My Mind”, afferma che le memorie legate al cibo portano con sé ricordi legati a luoghi, persone, eventi ed emozioni. La ricetta che Paola ha condiviso per Natale rappresenta in pieno questo concetto: il semifreddo “della zia Clara” prende il nome dalla zia di Paola, che è venuta in Australia due volte per passare del tempo con la famiglia.
Si tratta di un semifreddo con amaretti e cioccolato, che unisce alla perfezione le origini italiane di Paola alla realtà australiana, dove a Natale fa caldo e un semifreddo è perfetto.
La ricetta è presente nel libro di Paola Bacchia “At Nonna’s Table”, nel quale il legame tra cibo e ricordi molto personali dell’autrice è indissolubile.
Gli ingredienti per il semifreddo sono: 3 uova, 130g di zucchero, 100g di amaretti secchi, 1 cucchiaino di estratto di mandorla, sale marino, 500 ml di panna, 50g di cioccolato fondente grattugiato.
Il procedimento prevede di montare i tuorli e lo zucchero, poi aggiungere gli amaretti tritati e l’estratto di mandorla, montare gli albumi e la panna, e incorporarli al composto di tuorli con delicatezza.
Il composto va versato in uno stampo da plumcake rivestito con carta da forno e riposto in freezer per almeno 4 ore.
Per sformare il semifreddo, bisogna inumidire un canovaccio con acqua calda e passarlo sull’esterno dello stampo, poi trasferirlo su un tagliere e tagliarlo a fette.
Il semifreddo va decorato con amaretti sbriciolati, cioccolato grattugiato e lamponi freschi, e servito immediatamente.
Gli avanzi di semifreddo vanno riposti nuovamente nello stampo e rimessi in freezer per essere consumati entro 3-4 giorni.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Natale in compagnia degli animali
Articolo successivo
Trieste: nuova meta del turismo italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.