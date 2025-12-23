Semifreddo italiano con amaretti e cioccolato

Paola Bacchia, autrice del blog di successo “Italy On My Mind”, afferma che le memorie legate al cibo portano con sé ricordi legati a luoghi, persone, eventi ed emozioni. La ricetta che Paola ha condiviso per Natale rappresenta in pieno questo concetto: il semifreddo “della zia Clara” prende il nome dalla zia di Paola, che è venuta in Australia due volte per passare del tempo con la famiglia.

Si tratta di un semifreddo con amaretti e cioccolato, che unisce alla perfezione le origini italiane di Paola alla realtà australiana, dove a Natale fa caldo e un semifreddo è perfetto.

La ricetta è presente nel libro di Paola Bacchia “At Nonna’s Table”, nel quale il legame tra cibo e ricordi molto personali dell’autrice è indissolubile.

Gli ingredienti per il semifreddo sono: 3 uova, 130g di zucchero, 100g di amaretti secchi, 1 cucchiaino di estratto di mandorla, sale marino, 500 ml di panna, 50g di cioccolato fondente grattugiato.

Il procedimento prevede di montare i tuorli e lo zucchero, poi aggiungere gli amaretti tritati e l’estratto di mandorla, montare gli albumi e la panna, e incorporarli al composto di tuorli con delicatezza.

Il composto va versato in uno stampo da plumcake rivestito con carta da forno e riposto in freezer per almeno 4 ore.

Per sformare il semifreddo, bisogna inumidire un canovaccio con acqua calda e passarlo sull’esterno dello stampo, poi trasferirlo su un tagliere e tagliarlo a fette.

Il semifreddo va decorato con amaretti sbriciolati, cioccolato grattugiato e lamponi freschi, e servito immediatamente.

Gli avanzi di semifreddo vanno riposti nuovamente nello stampo e rimessi in freezer per essere consumati entro 3-4 giorni.