Semifinale Isola dei Famosi: chi esce e chi va in finale?

Oggi, mercoledì 25 giugno, si svolgerà la semifinale del reality show “L’Isola dei Famosi” su Canale 5, condotta da Veronica Gentili. I dieci concorrenti rimasti in gara, attualmente in Honduras, si contenderanno l’accesso alla finale della trasmissione, in programma per la prossima settimana, con un montepremi di 100.000 euro.

Durante la puntata di oggi, i naufraghi parteciperanno a sfide e duelli decisivi, seguiti da un televoto che porterà all’eliminazione di uno di loro. Dopo una stagione caratterizzata da ritiri e ascolti incerti, i concorrenti in lizza sono Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti, Teresanna Pugliese, Dino Giarrusso, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, attualmente sull’Ultima Spiaggia.

Il televoto coinvolgerà tre partecipanti: Cristina, Jey e Patrizia. Il naufrago con meno voti sarà costretto ad abbandonare il programma. Attualmente, secondo i sondaggi, Cristina Plevani risulta favorita con il 44% delle preferenze, seguita da Patrizia con il 31% e Jey Lillo al 25%.

La diretta avrà inizio alle 21:30 su Canale 5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Gli spettatori potranno seguire anche i daytime quotidiani, con episodi che andranno in onda su Canale 5 e Mediaset Extra.

