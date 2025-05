Semifinale Eurovision 2025: Assente Lucio Corsi oggi

Conto alla rovescia per la seconda semifinale dell’Eurovision 2025 a Basilea, dove l’attesa cresce per conoscere gli artisti che si qualificheranno per la finale. Tuttavia, Lucio Corsi non parteciperà a questa semifinale. Il cantautore toscano ha debuttato nella competizione il 13 maggio con il brano Volevo essere un duro, sostituendo il vincitore di Sanremo Olly.

Nella prima semifinale, Corsi si è esibito fuori gara, così come altri artisti, mentre si appresta a partecipare alla finale di sabato 17 maggio, poiché l’Italia è uno dei cinque Paesi qualificati automaticamente per la finale.

Giovedì 15 maggio, nella seconda semifinale, si esibiranno i rappresentanti di Francia, Germania e Regno Unito, insieme ad altri 16 artisti. La scaletta include, tra gli altri, i rappresentanti di Australia, Irlanda e Finlandia.

I telespettatori italiani potranno seguire l’evento su Rai 2 dalle 21, ma non potranno votare, poiché le regole vietano il televoto se il rappresentante nazionale non è presente in scaletta. Tuttavia, il pubblico potrà esprimere la propria preferenza durante la finale di sabato, tramite chiamate e messaggi o attraverso il sito e l’app ufficiale dell’Eurovision.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it