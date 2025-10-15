Semifinale di Io Canto Family con Renato Zero protagonista

Giovedì 16 ottobre, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la semifinale di “Io Canto Family”, talent show musicale condotto da Michelle Hunziker. Durante la serata, il super ospite sarà Renato Zero, una vera icona della musica italiana.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, il programma entra nella sua fase più importante. Le otto coppie rimaste in gara si sfideranno per ottenere gli ultimi posti disponibili per la finale. Quattro coppie sono seguite dai coach Serena Brancale ed Ermal Meta, mentre le altre quattro sono affidate a Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.

La giuria, composta da Patty Pravo e Noemi, avrà il compito di valutare le esibizioni e decidere quali coppie accederanno direttamente alla fase successiva e quali andranno al ballottaggio. Tuttavia, il pubblico in studio, formato da cento persone, avrà la possibilità di influenzare le decisioni della giuria.

Al termine della serata, due coppie saranno eliminate definitivamente, mentre le sei migliori conquisteranno un posto nella finalissima, unendosi alle due coppie già qualificate nelle puntate precedenti.