Semifinale di Amici 24, le anticipazioni: eliminato, ospiti e sfide

Ultimo appuntamento con le anticipazioni di Amici 24, dove è stata registrata la semifinale a Roma. In quest’ultima puntata ci sono state due eliminazioni: Jacopo Sol e Chiara, che ha affrontato il ballottaggio con il fidanzato, TrigNo. Oggi, invece, un solo alunno ha dovuto dire addio al sogno della finale. L’ospite musicale è stata Annalisa, che ha presentato il suo nuovo singolo “Maschio”, previsto tra i tormentoni estivi. Alla fine delle tre manche, Nicoló, TrigNO e Antonia sono finiti al ballottaggio, mentre nelle prossime ore si scoprirà chi ha lasciato il programma.

I semifinalisti di #Amici24 sono divisi tra le due squadre: quella di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano comprende Alessia, Daniele e Antonia, mentre quella di Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo comprende Nicolò, TrigNo e Francesco. Jacopo Sol, eliminato a un passo dalla semifinale, ha condiviso il suo pensiero sull’esperienza, esprimendo la propria contentezza per aver raggiunto questo traguardo. Ha sottolineato come l’esperienza lo abbia arricchito umanamente, menzionando l’importanza della convivenza e del legame creato con gli altri concorrenti.

Guardando al futuro, Jacopo è entusiasta di continuare a fare musica e di mostrare ciò che ha vissuto. Ha affermato di non avere aspettative particolari, ma desidera godersi ogni esibizione al massimo. Ha espresso soddisfazione per alcune performance, in particolare l’ultima, portando con sé un bagaglio di esperienze che lo aiuteranno a affrontare la vita in modo diverso. “Vivete il sogno,” ha concluso.