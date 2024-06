Semifinale de L’Isola dei Famosi: arrivano come ospiti un’ex vippona e una cantante

Questa sera su Canale 5 andrà in onda la semifinale della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi. A suon di eliminazioni saranno decisi i finalisti, mentre in studio arriveranno Khady Gueye e Linda Morselli. Una classica puntata condita però da due innesti ospiti che creeranno sicuramente un po’ di colore: L’ex vippona Manila Nazzaro e la cantante Iva Zanicchi.

La prima è una delle Highlander di Roma Nord nonché migliore amica di Matilde Brandi, mentre la seconda sarà ospite in studio perché amica di Samuel Peron: i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle.

“Ballando con le Stelle è stato il momento più bello, esaltante, divertente, coinvolgente della mia vita” – ha dichiarato la cantante in un’intervista dello scorso anno – “Mi sono divertita come una pazza pur sapendo di aver rovinato Samuel Peron. Per stare appresso a me è dimagrito 10 kg. Ho vissuto questa esperienza nel modo giusto, senza alcuna presunzione. Penso di aver anche divertito tanto perché ad oggi il pubblico si ricorda ancora di me e delle mie barzellette”.

Ecco cosa si legge dalle anticipazioni ufficiali:

“Questa sera i Naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria. Tante sorprese per i Naufraghi ancora in gioco: Matilde Brandi potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in Honduras. In studio, invece, ci sarà Iva Zanicchi pronta a sostenere Samuel Peron. Artur Dainese, ancora una volta, è al centro delle critiche dei suoi compagni, riuscirà ad appianare le divergenze? Spazio anche al verdetto del televoto. Chi tra Artur Daniese, Karina Sapsai e Samuel Peron sarà il primo eliminato?”.