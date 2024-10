Sembra uscita da un centro benessere

La storia di Bertie, una gattina nera e grigia, è una testimonianza di resilienza e speranza. A poche ore dalla sua nascita, Bertie è stata abbandonata e trovata dai volontari della “Chris Griffey Memorial Feline Foundation”. La gattina era estremamente sottopeso e fragile, suscitando preoccupazione tra i volontari riguardo alla sua sopravvivenza. Tuttavia, Bertie ha dimostrato una straordinaria tenacia. Circondata dall’affetto di una veterinaria del rifugio, ha cominciato a rispondere alle cure e a guadagnare peso, nonostante le iniziali difficoltà a mangiare autonomamente.

I volontari del rifugio si sono dedicati anima e corpo a Bertie, tenendola in incubatrice e aiutandola con l’alimentazione. La gattina ha cominciato a recuperare e a mostrare la sua bellezza naturale, con un manto che colpiva per la sua lucentezza. La veterinaria, considerandola un’adorabile gattina dagli occhi verdi, si è impegnata a farla sopravvivere, facendone una missione personale.

Con il passare dei giorni, Bertie ha iniziato a sentirsi meglio, al punto da mostrarsi vivace e attiva, come quando si arrampicava sul tiragraffi, orgogliosa della sua trasformazione. Il suo percorso di riabilitazione è stato sorprendentemente breve, rispetto ad altri gatti come Chataro, la cui trasformazione ha richiesto anni. Finalmente, Bertie ha superato i suoi problemi di salute e ha trovato una nuova casa.

Il 7 settembre, la fondazione ha annunciato con gioia l’adozione di Bertie, avvenuta grazie alla collaborazione con il “Dr. Richardson di Fancy Paws”. La gattina ha incontrato la sua nuova famiglia all’interno del rifugio, dando inizio a un nuovo capitolo della sua vita. La storia di Bertie è un esempio di come, con amore e dedizione, sia possibile superare le avversità. Ora, Bertie non è solo una gattina salvata, ma anche una dolce compagna per il suo nuovo umano.