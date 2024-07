Vi racconterò quella che sembra una favola per bambini, ma è la realtà perché gli animali hanno un’empatia straordinaria.

La natura ci offre degli scenari veramente meravigliosi con tutte le sue creature. In questo caso abbiamo un animale domestico che si è avvicinato molto ad un animale selvatico, ma tra di loro non ci sono stati problemi. Era come se volessero stare insieme nonostante le grandi diversità. Vediamo che cosa è successo, fino a dove può arrivare l’empatia degli animali e in quali strane circostanze si sono avvicinati un cane e un cerbiatto. L’insolita coppia ha ottenuto tantissime visualizzazioni sul web, ma c’è anche una morale da conoscere e da rispettare.

L’empatia degli animali: un cane e un cerbiatto non vogliono più dividersi

Ci troviamo nel Kentucky, dove Kayla lavora nella fattoria di famiglia e ha un cane: un giovane Golden Retriever. Lei è una femmina e si chiama Sadie. Ad un certo punto, è sparita nella folta vegetazione attorno alla fattoria per poi tornare con una sorpresa. Vicino a lei un piccolo animale selvatico: un cerbiatto. Kayla ha iniziato a filmare e fare foto e il comportamento dei due animali ha stupito veramente tutti, sia i presenti che le persone che hanno avuto modo di vedere le immagini sui social.

Sadie non voleva assolutamente separarsi da questo piccolo cerbiatto e nemmeno il cerbiatto aveva più intenzione di allontanarsi dalla cagnolona. Kayla ci ha spiegato che all’inizio non avevano capito che fosse un cerbiatto perché rimaneva sempre nascosto dietro Sadie. Poi, l’hanno capito e le reazioni sono state due: tenerezza e spavento. Che cosa dovevano fare?

Si trattava pur sempre di un animale selvatico. Quindi, hanno deciso di chiamare gli esperti. Kayla ha fatto presente che questo incontro straordinario e questo legame immediato tra i due sono nati per una serie di circostanze. Sadie ha 5 anni e aveva appena avuto dei cuccioli, mentre il cerbiatto aveva ancora bisogno della mamma.

Insomma, lei con l’istinto materno al suo apice, lui ancora bisognoso del latte della sua mamma. Infatti, il cerbiatto si è attaccato alle mammelle di Sadie. Lei era tranquilla e lo accudiva come se fosse un suo cucciolo. Naturalmente, per quanto la scena sia tenera ed emozionante va contro natura.

Gli esperti hanno consigliato a Kayla e alla sua famiglia di cercare di allontanare Sadie e di rimettere nel bosco il piccolino il prima possibile. Non poteva crescere con un cane e nemmeno rischiare che la mamma non lo trovasse più o, peggio, non lo volesse più riconoscere come suo.

Niente paura, tutto è andato nel migliore dei modi. Il cerbiatto è stato rimesso nella folta vegetazione e dopo poco tempo è comparsa la madre che lo ha portato via con sé.