“Sembra avercela solo lei” Raimondo Todaro rompe il silenzio e racconta il suo pensiero su Francesca Tocca.

Raimondo Todaro, noto ballerino siciliano, ha condiviso la sua esperienza con l’ex moglie Francesca Tocca nel podcast ‘Passi di vita’. Durante l’intervista, condotta da Angelo Madonia, ha parlato della loro recente separazione e del loro impegno congiunto per la figlia Jasmine, di undici anni. Todaro ha sottolineato come, nonostante le differenze che hanno portato alla rottura, entrambi desiderino rimanere uniti nel supporto alla figlia.

Raccontando l’inizio della loro relazione, Todaro ha spiegato che si sono incontrati quando Francesca aveva solo sedici anni e si era trasferita a Catania per ballare con lui. Inizialmente, il loro rapporto era professionale, poiché erano partner di danza per tre anni. Todaro ha confessato di non aver avuto una buona impressione di Francesca all’inizio, ritenendola antipatica e altezzosa. Tuttavia, ha poi realizzato che la realtà era diversa: Francesca era, in effetti, timida e insicura, che nascondeva le sue vulnerabilità dietro una facciata sicura.

Inoltre, ha descritto il contrasto tra la sua presenza sul palco, dove appariva forte e determinata, e la sua riservatezza nella vita quotidiana. Quando Francesca trovava la giusta compagnia, riusciva a mostrarsi simpatica e divertente. Todaro ha anche ricordato il periodo in cui Francesca si è trasferita a vivere con lui, creando una situazione complicata dal punto di vista dei sentimenti. Tale conflitto interiore ha contribuito a sviluppare il loro legame, culminando in una relazione romantica quando Francesca ha ballato con un altro ballerino, facendo scattare una riflessione profonda nei confronti dei propri sentimenti.