sembra anziano ma è un cucciolo

Questo cagnolino era ridotto in condizioni così drammatiche da sembrare molto anziano: non riuscivo a credere che si trattasse di un cucciolo.

Questo cagnolino tanto emaciato e dal pelo rarefatto aveva dato l’impressione ad alcuni passanti di essere un esemplare di quattro zampe molto anziano. Quando ho scoperto del suo ritrovamento ho appreso, invece, che alcuni volontari avevano deciso di accogliere la sua tacita richiesta. La squadra di volontari lo aveva notato in strada mentre vagava tutto solo. Il cucciolo, che sembrava un anziano cagnolino, era in realtà molto giovane e – soprattutto – alla disperata ricerca di aiuto.

Era in condizioni così drammatiche da far pensare che fosse un anziano: Tulip però è solo un cucciolo

Quando i volontari di “Animal Aid Unlimited” si sono avvicinati al malandato cucciolo hanno notato che in realtà si trattava di una dolcissima cagnolina. La pelosetta era a tal punto sfinita da lasciarsi aiutare spontaneamente dalla protezione animali fidandosi sin da subito della squadra di volontari.

La trasformazione della piccola quattro zampe, poi battezzata dai volontari con il nome di Tulip, è stata graduale ma ha letteralmente sorpreso l’équipe che è presa cura di lei dal suo primo giorno in clinica.

Come si evince dalla clip condivisa su Facebook (vedi sotto) inizialmente Tulip sembrava non essere troppo d’accordo con le cure e col dare il consenso per il suo primo bagnetto, poi – però – la cagnolina ha apprezzato molto le coccole e ha lasciato che i volontari facessero il loro meglio per aiutarla a tornare in forza e ad avere un aspetto sano.

La rinascita di Tulip: la cagnolina ama le coccole

Anche lo sguardo triste della cagnolina si è pian piano trasformato. Tulip, tratta in salvo dai volontari “Animal Aid Unlimited”, ricorda molto la storia di Quill: il cucciolo di Pit bull ritrovato con punture su tutto il corpo e infine adottato da quello che è – ad oggi – a tutti gli effetti il suo umano punto di riferimento.

Entrambe le vicende dei 2 pelosetti, infatti, nonostante le loro disastrose premesse si sono ribaltate in poche settimane dando vita a un emozionante lieto fine. Se Quill ora si trova già nella sua casa per sempre anche Tulip potrebbe presto ricevere una proposta di adozione.

Il video che testimonia visivamente quanto accaduto a Tulip – dal momento del suo salvataggio alla sua attuale rinascita – è apparso l’estate scorsa su Facebook grazie a una virale condivisione di “Little But Fierce by The Dodo”. Sono oltre 600 i messaggi di ringraziamento finora rivolti in direzione della premurosa équipe di volontari.