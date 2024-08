Semaglutide, i benefici per i disturbi da consumo di tabacco

I pazienti trattati con semaglutide hanno fatto registrare una ridotta voglia di fumare. Lo attestano i risultati di uno studio sul farmaco in questione pubblicati su Annals of Internal Medicine.

Semaglutide è il farmaco agonista del recettore del peptide simile al glucagone (GLP-1RA) utilizzato per il diabete mellito di tipo 2 (T2DM) e per l’obesità. Di recente, ha suscitato interesse sui suoi potenziali benefici per i disturbi da consumo di tabacco (TUD).

Valutare il potenziale del farmaco per il trattamento di TUD

Semaglutide è stato associato a un rischio significativamente inferiore di incontri medici per diagnosi di TUD rispetto ad altri farmaci antidiabetici. Si è rivelato più forte rispetto alle insuline e più debole, ma statisticamente significativo, rispetto ad altri GLP-1RA. È quanto emerso da uno studio che ha confrontato 222.942 nuovi utilizzatori di farmaci antidiabetici, tra cui 5.967 di semaglutide.

Il farmaco è stato, pertanto, associato a rischi inferiori per le misure di assistenza sanitaria correlate ai disturbi da consumo di tabacco (TUD). Ciò nei pazienti con T2DM e TUD comorbidi rispetto ad altri farmaci antidiabetici, inclusi altri GLP-1Ras, principalmente entro 30 giorni dalla prescrizione. Questi risultati suggeriscono la necessità di studi clinici per valutare il potenziale del farmaco per il trattamento di TUD.

La ricerca ha confrontato sette studi clinici

Per compiere lo studio sono stati confrontati sette studi clinici mirati tra pazienti idonei con diabete di tipo 2 e diabete mellito di tipo 2 concomitanti. Gli studiosi hanno confrontato il nuovo utilizzo di semaglutide con altri 7 farmaci antidiabetici. Ovvero insulina, metformina, inibitori della dipeptidil-peptidasi-4, inibitori del trasportatore sodio-glucosio di tipo 2, sulfoniluree, tiazolidinedioni e altri GLP-1RA.

Le misure di assistenza sanitaria correlate alla TUD sono state: visita medica, consulenza e prescrizioni di farmaci per la cessazione del fumo. Queste si sono verificate entro un follow-up di 12 mesi. Sono state esaminate utilizzando i rischi proporzionali di Cox e le analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier.

Ridotte le prescrizioni di farmaci per smettere di fumare

I fumatori trattati con semaglutide hanno, così, ottenuto una riduzione delle prescrizioni di farmaci per la cessazione del fumo.

Risultati simili sono stati osservati in pazienti con e senza diagnosi di obesità. Per la maggior parte dei confronti di gruppo, le differenze si sono verificate entro 30 giorni dall’inizio della prescrizione.

Il farmaco è stato, dunque, associato a rischi inferiori per le misure di assistenza sanitaria correlate a TUD nei pazienti con T2DM e TUD comorbidi. Ciò rispetto ad altri farmaci antidiabetici, inclusi altri GLP-1Ras, principalmente entro 30 giorni dalla prescrizione.

I risultati raggiunti indicano la necessità di effettuare altri studi clinici per valutare il potenziale del farmaco per il trattamento di TUD.

Semaglutide efficace per diabete, obesità e sovrappeso

Semaglutide è utilizzato per il trattamento del diabete. Appartiene al gruppo degli analoghi del peptide 1 simil-glucagone (GLP-1).

In Italia è disponibile in medicinali per uso parenterale (soluzione iniettabile in penna preriempita) e per uso orale (compresse).

Per l’acquisto di questi medicinali è necessaria la presentazione di ricetta medica ripetibile (RR).

Il farmaco ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il peso corporeo nei pazienti obesi o in sovrappeso.