Selvaggia vs Luisella: spunta un video backstage di Ballando a favore della Lucarelli

Quella appena conclusa è stata un’edizione di Ballando con le Stelle difficile per Selvaggia Lucarelli, che ha discusso sia con dei concorrenti, che con i colleghi giurati. La giornalista in una recente intervista si è anche lamentata delle reazioni non troppo naturali del pubblico in studio.

“A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta «scaldato» da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. – ha detto Selvaggia al Corriere della Sera – Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico. Se mi aspettavo un supporto, una tutela da parte di Milly Carlucci? Non me lo aspettavo a dire la verità. Io lavoro in questo programma da anni e ho compreso che mi considerano un utile errore nella matrice. Non sono considerata un membro del cast che va protetto. E questo a dire la verità mi dispiace perché io invece ho sempre preso le parti del programma. Mi spento tanto e non ho mai paura di inimicarmi il pubblico”.

Selvaggia Lucarelli vs Luisella Costamagna, chi ha ragione?

Ieri Luisella Costamagna è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno ed ha parlato proprio del pubblico nello studio di Ballando. La vincitrice di Ballando ha dichiarato che gli applausi e i fischi delle persone erano reali.

“Il pubblico è una presenza ed è come fosse un altro giurato. E ne va tenuto conto nei suoi buu e nei suoi applausi. Ed erano reali sia i buu che gli applausi per la Lucarelli”.

Ma è proprio così? Ieri un profilo Twitter ha pubblicato un video in cui si vede uno scalda pubblico che suggerisce delle reazioni (non solo applausi). L’utente che ha caricato la clip ha scritto: “I video li ho girati io in studio e ho cercato di prendere un video a puntata per testimoniare che la situazione durante quest’edizione è stata sempre questa“.