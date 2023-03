Selvaggia verso l’addio a Ballando: “Cast fisso rinnovato”

Milly Carlucci è impegnatissima con la quarta (e forse ultima?) edizione de Il Cantante Mascherato, ma si sta occupando anche del ritorno di Ballando con le Stelle. Dopo le voci sul possibile addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, il settimanale Oggi ha fatto sapere che Milly vorrebbe rinnovare il cast fisso della sua trasmissione e modificare anche le dinamiche. L’admin di Blog Tv Italiana ha anche fatto sapere: “So che ci sono due o tre nomi al vaglio nell’eventualità quasi del tutto certa che Selvaggia lasci la trasmissione. Altre reali modifiche? Vedremo“.

Per quanto gli ascolti abbiano premiato l’ultima stagione di Ballando con le Stelle, una rinnovata non sarebbe male. Detto questo mi auguro invece che la Lucarelli resti in giuria.

Rivoluzione a #BallandoConLeStelle. Mentre va in onda #IlCantanteMascherato, @oggisettimanale fa sapere che Milly Carlucci ha in mente di rinnovare il cast fisso e le dinamiche di “Ballando”.

Chi dovrà abbandonare il programma di grande successo di Rai 1 e chi arriverà? pic.twitter.com/pIVxkuB41Y — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 30, 2023

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le Stelle? La replica della nota giornalista.

Il mese scorso la Lucarelli ha dichiarato: “Quella appena finita è stata l’edizione più difficile e anche quella più lunga di Ballando con le Stelle. Tutti mi domandate se tornerò o lascerò il programma. Però il punto è che non si possono prendere decisioni affrettate. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo“.

Anche Milly Carlucci si è espressa sulla questione: “Se ho parlato con lei dopo che si è detta delusa? Sì, abbiamo scambiato dei messaggi quando lo show è finito. Ma voglio sottolineare che non c’era niente da chiarire. Tra noi c’è stima, anche se su alcune cose possiamo non essere d’accordo. Tutti i giurati sono stati fortemente voluti. Poi capisco che nel gossip sia anche divertente parlare di dissapori, ma la realtà poi è diversa. Quindi ribadisco che non ci sono litigi o inimicizie nel cast di Ballando con le Stelle“.