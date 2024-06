Selvaggia svela se le dispiace per la Ferragni e se si è mai sentita in colpa

Piero Chiambretti durante la nuova puntata di Donne Sull’orlo di Una Crisi di Nervi ha invitato Selvaggia Lucarelli. L’autrice de Il Vaso di Pandoro ha parlato del suo libro e quando il conduttore le ha chiesto se si fosse mai sentita in colpa per ciò che ha scaturito la sua inchiesta, la scrittrice ha risposto di no. La Lucarelli è stata molto chiara ed ha spiegato che le conseguenze che l’imprenditrice sta affrontando sono dovute ai suoi comportamenti. La scrittrice si è limitata a sottolineare dei fatti facendo così il suo lavoro. Selvaggia ha però ammesso che quando ha visto crollare l’impero fatato di Chiara ha pensato a come potesse stare Mrs Ferragnez nel dover gestire una crisi privata e professionale di quell’entità. Il fatto che sia una giornalista che con un lungo lavoro ha individuato degli errori, non significa che la Lucarelli sia una creatura luciferina senza anima e sentimenti.

“Credo che loro si siano rovinati, credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni…” cit. @stanzaselvaggia 🔥 #DonneSullOrloDiUnaCrisiDiNervi: ogni martedì in prima serata su #Rai3 e #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/eFlmwtvgYQ — Rai3 (@RaiTre) June 4, 2024

Selvaggia da Chiambretti: “Di sera nel buio della mia camera…”

“Io credo che loro si siano rovinati. Io faccio il mio mestiere. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni. Infatti non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica. Non le ho detto io di far finta che comprando i pandori si contribuisse ad una donazione all’ospedale Regina Margherita. In questo senso io non posso sentirmi responsabile. Poi se tu mi chiedi ‘ nel buio della tua cameretta, la sera quando spegni la luce…’. Questo volevi tu, infame che non sei altro. Vedi che vuoi giocare sui miei sensi di colpa. Beh certo, un po’ si. I primi giorni, quando io non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, pensavo che ci fossero… no, dico davvero. Non pensavo che crollasse tutto sinceramente. Pensavo che per un po’ di tempo avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera, un pochettino pensavo e mi chiedevo ‘chissà cosa sta passando’. Sì questo sì. Perché umanamente parlando è chiaro che è un disastro”.

In realtà la Lucarelli aveva empatizzato con Chiara anche in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano: “Lui l’ha mollata e lei sta attraversando il periodo più complicato della sua vita, questo mi dispiace. Ma il punto non è che lui l’ha lasciata, ma che mostra la sua felicità e il divertimento nell’andare in giro. Magari poteva aspettare di comprendere il destino della moglie, perché potrebbe aprirsi un processo molto lungo. Se uno non ama più è giusto che chiuda, magari però potrebbe non spiattellare in faccia all’ex la felicità ritrovata“.