Selvaggia sulla morte della ristoratrice: “Ci sono pregressi, nessuna gogna”

La risposta esemplare della ristoratrice Giovanna Pedretti alla recensione di un cliente omofobo ha fatto il giro del web ed è finita anche su diversi quotidiani. Qualcuno però ha sentito puzza di bruciato ed ha iniziato a sollevare dei dubbi sulla veridicità di quella recensione e tra questi c’era anche Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli. Anche il Tg3 ha cercato di capirci di più ed ha mandato un suo giornalista a parlare con Giovanna, che però non ha saputo rispondere alle domande in merito alle stranezze dello screen da lei pubblicato. Purtroppo questa storia ha avuto l’epilogo peggiore, perché ieri sera è stato trovato il corpo senza vita della ristoratrice (che potrebbe essersi tolta la vita) e dopo alcuni commenti davvero spiacevoli Biagiarelli ha deciso di intervenire.

I commenti di Selvaggia Lucarelli sulla vicenda della recensione fake.

Non solo Lorenzo, anche Selvaggia nei giorni scorsi si è espressa sul caso della recensione photoshoppata: “Ma poi (al di lá del fatto che la notizia era pure falsa) ieri riflettevo anche su questa faccenda di glorificare una persona perché risponde a qualcuno che schifa disabili e gay di “non tornare nel mio locale”. Perché questo dovrebbe essere un gesto esemplare ed eroico? Abbiamo normalizzato tutto tranne la normalità“.

Ieri sera la Lucarelli è tornata a parlare della vicenda dopo la scomparsa di Giovanna: “Una persona inventa una storia usando disabili e gay per avere quella popolarità sui social che ormai tutti vogliono. Lo fa confezionando un commento fatto male, molto ingenuo da un punto di vista tecnico. Era chiaramente falso al primo sguardo. Tutta la stampa italiana va dietro al primo che dà la notizia senza verificare. Tutta. Gli influencer la riprendono. La signora diventa Teroina nazionale. La signora è la star del giorno. Qualcuno si prende la briga di fare debunking. Qualcuno dice che la notizia che è in home su tutti i giornali è falsa. Normale amministrazione ormai. Purtroppo. La signora viene trovata morta. A questo aggiungo che si sta parlando di gogna, ma di fatto non c’era manco stata questa gogna di cui si sta parlando sui social. Temo quindi che si sappia troppo poco dei pregressi, della storia personale. E i pregressi drammatici purtroppo ci sono, ma non è il momento di parlarne“.

#GiovannaPedretti

Salvini,la Lega e tutta la destra non ha titoli nè morali e nè etici per

fare lezioni contro l’odio sui Social.

(Per maggiori informazioni contattare

Mimmo Lucano) pic.twitter.com/8jVPkYTi3A — Massimo (@Misurelli77) January 14, 2024