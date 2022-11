Selvaggia su Montesano: “Se rientra esco io. La mia sedia a Ballando scricchiola”

Il caso di Enrico Montesano è stato commentato ovunque, tranne che in tv, dove se n’è parlato pochissimo. Ieri a La Vita Inn Diretta Alberto Matano ha ospitato Selvaggia Lucarelli ed ha fatto solo un vaghissimo riferimento al concorrente squalificato: “Non parliamo del caso di Enrico Montesano perché ne parleranno sabato a Ballando. Anche perché non spetta a noi commentare quello che è accaduto“.

Selvaggia è subito intervenuta dicendo che se mai dovesse rientrare Montesano (cosa praticamente impossibile) uscirà lei: “Sta a vedere che uscirò io rientra lui. Ho questa sensazione. Ho questa sensazione, sento che la mia sedia scricchiola. […] Le mie critiche ai concorrenti? Io do dei giudizi onesti! Se loro continuano sull’onda della mielosità estrema e spinta io mi adeguerò. I primi tre, Ivan, canino e Carolyn dicono sempre le stesse cose. Per loro sono tutti belli, bravi, stupendi. Poi arrivo io e mi ingessano nel ruolo di str**za. Se io ho dato degli zero è perché secondo me i concorrenti in questione li meritavano, anche se sono personaggi come Mughini o la Zanicchi“.

Selvaggia e il post Facebook su Enrico Montesano.

“Enrico Montesano ha avuto un’opportunità non scontata a seguito di un’offerta non condivisa da molti (me compresa). Un’offerta generosa, che era quella di dargli la chance di andare oltre le cose terribili che ha detto sul Covid, di regalargli una pista su cui tornare a essere Montesano e non uno sciroccato che parla di scie chimiche, sangue infetto e vaccini killer. – ha continuato Selvaggia – Ha preso questo enorme regalo che gli è stato fatto e l’ha sprecato con dolo, visto che era anche un ottimo concorrente. Questo dimostra che le seconde possibilità le merita solo chi se le guadagna. E che quello che gli abbiamo sentito dire in questi anni non era una parentesi opaca. È l’essenza”.