Selvaggia stronca la giuria: “Una salviniana, un democristiano, uno sgarbato e una delusione”

La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle è ormai terminata, ma a Selvaggia Lucarelli non è ancora andata giù la vittoria di Luisella Costamagna. “Non posso usare la parola complotto, ma c’era un orientamento generale in quella direzione, notavo un entusiasmo spropositato per le sue performance, non adeguato al livello dei suoi balli“.

Sempre fra le pagine del Corriere della Sera ha anche parlato dei suoi colleghi giudici, con cui quest’anno non è andata particolarmente d’accordo. Per ognuno di loro ha usato un aggettivo senza timore di attirare ulteriori antipatie. Carolyn Smith l’ha definita una “salviniana”; Ivan Zazzaroni un “democristiano”; Guillermo Mariotto uno “sgarbato”; mentre Fabio Canino è il giudice che maggiormente l’ha delusa.

“Mi ha deluso Fabio Canino perché ci conosciamo da anni, in qualche momento mi aspettavo più solidarietà“. […] “Mariotto nella sua non linearità e nella sua eccentricità ci siamo sempre rispettati forse in quanto anime indipendenti nel programma. Quest’anno l’ho trovato invece sgarbato e allineato“. E ancora: “A Ivan Zazzaroni gli sono affezionata, anche se è un clamoroso democristiano“; mentre su Carolyn Smith vorrebbe stendere un velo pietoso.

“Perché le frizioni con Carolyn? Forse perché è salviniana? No dai, lo è, ma non penso sia un problema politico. Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale”.

Infine, a domanda diretta se il prossimo anno tornerà nonostante tutto, Selvaggia Lucarelli ha risposto: “Non lo so. Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima”.

Selvaggia Lucarelli pubblica la chat di WhatsApp citata da Guillermo Mariotto: "Falso!" https://t.co/FPzwSGPkIi #BallandoConLeStelle — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 28, 2022

