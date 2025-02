Selvaggia smaschera la donna che l’ha attaccata: “Amica delle Ferragni”

Ieri a Sanremo, Selvaggia Lucarelli è stata assalita da una donna all’ingresso di un hotel. Questa donna, secondo quanto emerso, sarebbe molto vicina alle sorelle Ferragni, in particolare alla madre Marina Di Guardo. Selvaggia ha condiviso su Instagram la segnalazione di un utente, sottolineando che la donna che la stava insultando non era casuale, ma una “vip hunter” seguita da Chiara Ferragni e dalla sua famiglia, testimoniata da like e molte foto insieme.

Nel suo racconto, Selvaggia spiega che, al suo arrivo in hotel, si è trovata circondata da decine di persone in attesa di foto e autografi, compresi alcuni fan. Mentre cercava di tornare in camera per un impegno televisivo, una signora l’ha insultata apertamente, dicendo frasi come “questa fa suicidare…” e “fa mettere in galera”. Nonostante l’aggressività della donna, il pubblico non l’ha fermata, ma ha iniziato a riprendere la scena con i telefoni.

Selvaggia ha reagito, mandando via la donna, e ha osservato che questo episodio riflette un clima di intolleranza crescente. Ha criticato la situazione, evidenziando che ci sono persone pronte a insultare e diffondere ignoranza. La Lucarelli ha concluso la sua testimonianza ribadendo che, sebbene la signora avesse un comportamento inaccettabile, è stata “fortunata” a non aver incontrato una reazione più violenta. L’episodio ha rivelato quanto possa essere tesa l’atmosfera a Sanremo quest’anno, segnando un momento di confronto tra celebrità e fanatici dei social media.