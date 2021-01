Il Grande Fratello Vip ieri sera ha mostrato a Pierpaolo Pretelli alcuni stralci di intervista che suo fratello Giulio ha rilasciato a FanPage, in cui dice a chiare lettere che avrebbe preferito come cognata Elisabetta Gregoraci a Giulia Salemi.

“Con Elisabetta è una via di mezzo, un’amicizia speciale. Non c’erano stati atteggiamenti a letto come quelli che ci sono stati tra Pierpaolo e Giulia. Mia madre ha cercato solo di spiegargli che ha un figlio a casa che lo guarda. D’accordo i baci, ma il resto deve accadere fuori. Poi è chiaro che non posso negare che mia madre abbia più simpatia per Elisabetta. […] Chi preferisco tra Elisabetta e Giulia? Sono felice se lui è felice, ma per primo ho desiderato e sognato una relazione con Elisabetta. Eravamo più affezionati a lei. Poi, certo, Giulia è bellissima, hanno la stessa età e si divertono molto insieme. Con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano”.