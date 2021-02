In questi giorni sta rimbalzando fra le varie fanpage del Grande Fratello Vip un commento che Selvaggia Roma ha scritto su Twitter e che recita così:

“Perché le direttive erano chiare. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto!”.

Un tweet che – se estrapolato – fa credere tutt’altro, ovvero che lei è entrata al Grande Fratello Vip “per uno scoop” e seguendo “delle direttive chiare” imposte dagli autori.

In realtà questo commento, come scoperto aprendo il suo profilo Twitter, non è scritto in riferimento alla sua esperienza al GF Vip, bensì alla sua ospitata al GF Late Show di Tommaso Zorzi.

Perché le direttive erano chiare. Ma pensi io sia così stupida? A no scusate forse lo siete voi. Da bon capire che lì dentro ero per uno scoop e non potevo mettermi a fare 4 chiacchiere come in un bar. Boh mi fate ridere di brutto! — Selvaggia Roma (@roma_selvaggia) February 26, 2021

Qualche settimana fa, infatti, Selvaggia Roma è stata ospite al GF Late Show di Tommaso Zorzi in collegamento dal confessionale del Cucurio. Le “direttive”, quindi, erano in riferimento a quel momento.

Selvaggia Roma ospite del #tzlateshow: – “la tua JLo non mi saluti per bene?”

– “amore fammi vede alzate adoro potente!”#GFVIP pic.twitter.com/jjSOev00qw — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) February 10, 2021