Lo scorso gennaio Selvaggia Roma ha detto di essere stata picchiata da Eliana Michelazzo. La gieffina ha tirato in ballo anche l’amico Tony Aglianò (che ha lanciato uno scoop su un amico di Enock) dicendo che era testimone della violenza subita.

“Stanotte nel locale ti sei superata. La signora Eliana Michelazzo questa sera, mi ha messo le mani addosso e ho anche dei testimoni come Tony Aglianò.[…] Calci e pugni contro di me. […] Quella è stata violenta e mi ha picchiata”.

A distanza di mesi Eliana (che è stata denunciata dal manager della Roma per aver pubblicato un video privato) è tornata sull’argomento ed ha confermato in parte le dichiarazioni dell’ex amica. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 l’ex manager di Pamela Prati ha dichiarato che lei e la gieffina si sono prese a calci in un locale.

“Dopo aver litigato ci siamo riviste in un locale e mi ha dato della poco di buono. Come se fossi io la colpevole di tutto quello che è successo tra noi…E ci siamo prese a calci. Quella donna mi ha fatto tanto male. E’ stata con il mio ex mentre ero a Ibiza. Si professava tanto mia amica, ma alla fine mi ha pugnalata alle spalle. In mia assenza rovistava nel mio armadio, prendendo le mie gonne, i miei vestiti e le mie borse. Si è inventata storielle con Pierpaolo e Enock per far parlare di sé e creare scompiglio. Sta facendo delle brutte figure, una dietro l’altra”.

Quanto avrei voluto essere in quella discoteca per vedere la catfight. Immaginate la meraviglia di sorseggiare un buon cubano mentre intorno a voi volano le extension di Selvaggia Roma e della Michelazzo.



